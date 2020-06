Director de Invest-H rinde informe ante el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Marco Bográn, director de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), fue citado vía ZOOM este martes a partir de las 10:00 am ante un grupo de diputados del Congreso Nacional para explicar a detalle la gestión, administración y ejecución de los fondos aprobados para atender la emergencia por coronavirus en el país.

La empresa turca SDI Global LLC AS denunció ayer una supuesta falsificación de documentos y “lavado de dinero” en la compra de siete hospitales de campaña por $47.4 millones (más de L1,175 millones) realizada a otra sociedad mercantil a través de Invest-H.

Ayer mismo, Marco Bográn aseguró que todo se trataba de una campaña de desprestigio hacia todas las acciones que el Gobierno, que no ho hubo ninguna estafa y los primeros dos hospitales móviles están ahora mismo en buque charter desde Estambul a Puerto Cortés.

Hilo de declaraciones este martes:

Bográn comenzó diciendo en su intervención a las preguntas de los diputados que "debíamos movernos rápido por los países que nos permitían hace las compras de urgencia". También indicó que la Junta Directiva de Invest-H no estuvo involucrada en ningún momento en las respectivas compras directas.

"Todas las compras que Invest-H ha realizado es porque la Secretaría de Salud hizo el requerimiento, ninguna decisión se hizo porque Invest-H lo quiso", puntualizó.

Imagen de archivo de Marco Bográn

Señaló que los hospitales móviles se socializaron con miembros de la Junta Interventora del Seguro Social y el presidente de la República Juan Orlando Hernández. También aclaró que ninguno conocía a Axel López cuando se hicieron las compras de los hospitales móviles.

La diputada Doris Gutiérrez consultó a Marco Bográn sobre si se cumplió La Ley de Contratación del Estado, Bográn respondió que "se le ha dado pleno efecto a la Ley de Contratación del Estado, lo único que se exige en estos casos es un acuerdo de la presidencia del ejecutivo".

Con relación a la dinámica del dinero cancelado por los siete hospitales móviles, Bográn mencionó que "los hospitales móviles costaron 47 millones de dólares, los pagos se realizaron vía la Secretaría de Finanzas, luego tesorería abre cuota para que pase al Banco Central que genera divisa, y luego se hace por medio de otro banco para realizar el pago".

Indicó que Invest-H decidió el pago completo por las compras de hospitales móviles y en este caso el 80% de los 740 ventiladores para los hospitales existentes.

"El 100% de la compra de los hospitales móviles se dio por la gran demanda de compras de otros países, entonces lo hicimos para asegurarnos que tuviéramos los insumos para nuestra emergencia", añadió el funcionario.

Sobre cuándo se hicieron los pagos, dijo que fue en los meses de marzo y abril se cancelaron los totales de los hospitales móviles. Marco Bográn se excusó por no mostrar su cara en la reunión con el Congreso Nacional por padecer COVID-19.

"Tenemos la confianza que el proveedor cumplirá la entrega de los cinco hospitales móviles, en caso de que no, procederemos legalmente en ese país", advirtió.

Cuando los diputados le preguntaron sobre el arribo de los hospitales al país, Bográn explicó que lo hospitales móviles se han retrasado en su llegada a Honduras porque Turquía tenía su cuarentena, además de los problemas de logística y transporte.

"Los dos primeros hospitales móviles estarían operando entre la última semana julio y la primera semana de agosto, luego a partir de de esa fecha se da un mes y medio estarían en Honduras los otros cinco", afirmó.

Sireya Díaz, representante de Invest-H, aseguró que los siete hospitales móviles estarán instalados entre tres a cinco días, ya que estas gestiones llevan hasta seis meses y ellos lo lograron en cuatro meses desde marzo.

Sobre Axel López, acusado de falsificación de documentos y otros delitos por parte de la empresa turca SDI Global LLC AS, mencionó que "yo no puedo especular con esas teorías de conspiración sobre que Axel López está siendo investigado por el FBI. Nuestros proveedores de los hospitales móviles son Elmed Medical que tienen un enlace con http://hospitalesmóviles.com".



Bográn, en una consulta de la diputada Karen Ortega, aseveró que no está siendo investigado por el FBI, debido a que tras el escándalo, el cónsul de Turquía en Honduras, Adolfo Facussé, dijo haber recibido llamadas de los federales.

Ante solicitud de renuncia del diputado liberal Mario Segura, dijo sentirse orgullosos de la gestión que están realizando como Invest-H en la pandemia. "Con la información que yo tengo en mano, no estamos ante ninguna estafa por la compra de hospitales móviles", reiteró Marco Bográn.

Los diputados de Congreso Nacional, Doris Gutiérrez y Mario Segura, recomendaron una suspensión del cargo como director ejecutivo de Invest-H a Marco Bográn, por considerar una violación de la Ley de Contratación del Estado.

En su conclusión, los parlamentarios coincidieron que hay argumentos que no son convincentes y no se apegan a la realidad, sin embargo, Marco Bográn enfatizó que no renunciará a su cargo, pues de lo único que se arrepiente y se siente culpable es de no haber tomado estas decisiones antes.

La reunión virtual de declaraciones a la que se sometió Marco Bográn, terminó exactamente a la 1:05 pm. En tanto, el diputado Mario Pérez pidió reunirse con el resto de legisladores para unificar algunas informaciones y decisiones.

Informe presentado por Marco Bográn al Congreso Nacional este martes.

Ilustraciones compartidas virtualmente por Invest-H sobre las guías de embarque de los hospitales móviles.

Aclaratoria

En un documento con fecha del 3 de junio de 2020 y divulgado ayer por SDI Global LLC AS, se señala que el señor Axel López con oficinas en 3956 Town Center Blvd. Ste. 217 Orlando, Florida, 32837 y con número de teléfono +1 407 852 82 77, solicitó una propuesta a la compañía. SDI Global LLC A cita en el comunicado que fue contactada el 20 de marzo de 2020 por Bulent Akarcali y Emre Ete, cónsules honorarios de Honduras en Ankara y Estambul, Turquía, para confirmar la disposición de la compañía de proporcionar hospitales de campo covid-19 para el área de aislamiento de infecciones.

La gestión, según consigna en la nota la empresa turca, se hizo a solicitud de la Embajada de Honduras en Alemania, dirigida actualmente por la exministra de comunicaciones y estrategias Christa Castro. Posteriormente, SDI Global LLC AS descubrió que López copió su propuesta con su número de referencia SDI-IO- (SDI-International Operations), reemplazando su logotipo y creó una propuesta falsa “que fue previamente confirmada por la Embajada de Honduras en Alemania”.

Noticia en desarrollo