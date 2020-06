FBI investiga presunto fraude en compra de hospitales móviles

Tegucigalpa.



El Gobierno de Honduras pudo haber sido víctima de una estafa monumental en los inicios de la pandemia del COVID-19, y es hasta tres meses después que se da cuenta.



Este lunes se filtró una carta en la que la empresa SDI Global LLC, origniaria de Turquía, aclaró y denunció que la orden de compra de siete hospitales móviles para Honduras fue falsificada y posteriormente enviada a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y confirmada para su adquisición, pero a nombre de la empresa ELMED Medical Systems, Inc.



La presunta estafa pudo haber sido orquestada por la compañía de un hombre identificado como Axel López, señaló Adolfo Facussé, cónsul de Turquía en Honduras.





Facussé dijo este lunes que la empresa SDI Global LLC se dio cuenta que usaron su nombre, por lo que sus representantes hicieron una denuncia con las autoridades de Turquía e incluso al FBI en Estados Unidos.



"A mi me entrevistaron del FBI para decir mi parte; hay una cuestión internacional detrás de estos estafadores, detrás de este señor Axel López y su compañía", dijo el cónsul de Turquía en Honduras.



Explicó que el FBI lo que está haciendo "es la notificaión para ayudarle al gobierno de Honduras para decirle "oigan los han estafado", para que el gobierno de se ponga las pilas y hable con el FBI o con quien sea" para así encontrar una forma en la que las autoridades hondureñas recuperen los 48 millones de dólares (aproximadamente 1,200 millones de lempiras) que fueron pagados por los siete hospitales móviles.



Marco Bográn, director ejecutivo de Invest-H, reveló este lunes que se pagó el 100% por adelantado a Elmed Medical, Florida. "Se pagó el 100% de la compra de los hospitales móviles por adelantado, no hay garantīa comercial vamos de buena fé, no tenemos información de embarque, no se tenīa relación comercial con ellos ni los conocíamos hasta que comenzó la pandemia", informó.





Con respecto a la compra "de buena fe" hecha por Invest-H, Adolfo Facussé aclaró que no puede decir que es una "movida con Invest-H" y que para no juzgar los hechos sin tener las pruebas, prefiere pensar que Inversiones Estratégicas de Honduras "no tiene experiencia en los negocios".



Agregó: "A mi si me piden comprar una cuestión de esa magnitud no doy el 100% de anticipado y se pagó, el pisto ya lo pagamos. Si no se mueve Honduras es pisto que vamos a perder... como hondureño no quiero que nos estafen".



Facussé finalizó diciendo que cuando el FBI le notificó la denuncia de SDI Global LLC le hizo saber a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, la presunta estafa. "Me mandaron a mi como cónsul a dar esa declaración y cuando le expliqué se horrorizó. No juzgo, pero mi impresión era que la ministra no tiene que ver nada y estaba horrorizada igual que yo de lo que nos estaba pasando aquí", concluyó.