Salud reconoce otro error en reporte de casos de COVID-19 de Sinager

Tegucigalpa, Honduras.

Nuevamente las autoridades divulgaron datos duplicados sobre casos de coronavirus en su último reporte brindado anoche en cadena de radio y televisión a las 8:00 pm, esta vez la repetición se dio con los departamentos de Santa Bárbara e Islas de la Bahía.

Anoche se informó que se habían registrado 1,048 nuevos casos de coronavirus en el país, de estos se le acreditó 33 más a Islas de la Bahía, llegando a 84 en total, cuando en realidad no hubo nuevos positivos y permanecen con 51 casos. Mientras que a Santa Bárbara le sumaron 20, llegando a 166 casos en total, cuando realmente tiene 146 casos, con apenas un nuevo positivo registrado en las últimas horas.

La Secretaría de Salud corrigió después de las 10:00 pm que no eran 1,048 nuevos casos positivos, sino 992.

Dos horas después de la cadena, voceros de la Secretaría de Salud informaron que los datos no eran los correctos.



El craso error, que no es nuevo en Sinager, se debió según informaron, a que no procesaron ese número de pruebas, sino 1,857. Además, anunciaron de 33 casos en Islas de la Bahía, que después en un boletín comunicaron que no había casos nuevos ayer allí.

Captura de pantalla del comunicado en que la Secretaría de Salud corrigió el error.

Corrección

Tras pasar las horas y después de una larga espera para la rectificación oficial a través de un comunicado, las autoridades de la Secretaría de Salud informaron este domingo que "el día sábado 20 de junio en el boletín #105 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) se duplicaron 53 casos. En total se contabiliza 1,857 muestras procesadas, de las cuales 992 son positivas, para un acumulado de 12,250 casos positivos a nivel nacional".

Además de los 992 nuevos casos de coronavirus, se informó que 61 personas se recuperaron, siendo en total 1,275 y nueve más fallecieron, llegando así a 358 víctimas mortales.

La Secretaría de Salud remarcó que al 20 de junio son 12,250 casos de coronavirus en el país, con un porcentaje de letalidad de 2.9%. También se dijo de 988 personas hospitalizadas, 619 en condición estable, 320 graves y 49 en cuidados intensivos.

En el mismo boletín, Salud confirmó que los datos reales del 20 de junio son: 526 en Francisco Morazán, 381 en Cortés, 23 en Choluteca, 16 en Valle, 16 en El Paraíso, 9 en Yoro, 7 en Copán, 5 en Gracias a Dios, 3 en Comayagua, 2 en La Paz, 2 en Olancho, 1 en Lempira y 1 en Santa Bárbara.