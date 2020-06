Carlo Costly revela de qué equipo es aficionado en la Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

Desde pequeños los futbolistas tienen un equipo favorito. Se hacen seguidores de ese club y sueñan con vestir la camiseta. Así es el caso de Carlo Costly, el delantero hondureño ha confesado que el equipo de sus amores es el Olimpia.

Durante una entrevista con Diario La Prensa, el atacante del Platense ha confesado ser seguidor de los merengues y explica por qué le empezó a gustar.

"Sinceramente yo desde chiquito. Toda mi familia es Real España, pero hay un amigo que todavía está aquí, me llevaba a los estadios cada vez que jugaba Olimpia, al Morazán, entonces desde ahí me empezó a gustar el Olimpia más que todo porque ganaba y ganaba, no podían con el Olimpia, hasta el día de hoy me sigue gustando el equipo", cuenta el atacante.

Costly asegura que uno de sus sueños era jugar con el Olimpia y lo logró en 2015. No ocultó ser hincha de los blancos. "Realmente que sí, para que negarlo, me gusta el equipo. Gracias a Dios también por haber vestido esa camisa, era un sueño también para mí jugar ahí, y pues salir campeón de la Concacaf y la Liga".

REAL ESPAÑA

En sus inicios, Carlo Costly fue a hacer una prueba en el Real España, pero no logró quedarse. Su debut en la Liga Nacional fue oficialmente en el Platense en agosto de 2006.

'El Cocherito' no sabe por qué no fue fichado en esa ocasión por el Real España. "Yo fuí a hacer pruebas cuando me vine de México porque me tío 'El Gato' Pavón Molina tenía un amigo ahí, Jaime Villegas, hablaron con él, yo estuve entrenando dos semanas, de hecho el 'Tato' Ortiz estaba de entrenador, entrené y entrené, al final nunca me dijeron nada, entonces tuve que irme para México nuevamente", recuerda.

Confiesa que se decepcionó porque "yo tenía muchas condiciones para jugar ahí, ellos me vieron, de hecho vinieron un montón de directivos a ver la práctica. Tal vez no llené los ojos de ellos para poder ficharme".

También reveló que el expresidente aurinegro Mateo Yibrín le comentó que se arrepintieron en la Máquina por no haberlo dejado en el equipo. "Posiblemente, eso es lo que me decía Mateo Yibrín, creo que en ese tiempo él no estaba en la directiva, no me acuerdo, no lo conocía. Me dijo que se lamentaban algunos directivos por no haberme quedado ahí, no salir del Real España".