Portero Leno del Arsenal sufre escalofriante lesión y culpa a su rival de lo ocurrido

Londres, Inglaterra

Bernd Leno, portero titular del Arsenal de Inglaterra, sufrió una terrible lesión este sábado en el duelo en donde su equipo terminó perdiendo 2-1 frente al Brighton por la jornada 30 de la Premier League.

Ya sobre el final de la primera parte, el cancerbero alemán salió a recoger la pelota al momento de recibir el empujón del delantero francés Neal Maupay, lo cual ocasionó que su rodilla quedara trabada justo al momento en el que iba cayendo con el balón.

El resultado fue el peor posible: Leno giró, tal y como su rodilla izquierda, y su semblante de dolor resonó en toda la Premier League tras su condicionante contacto con la superficie.

Tras varios minutos de ser atendido, Leno desde la camillla le recriminó al jugador Maupay del Brigton y lo señaló con el dedo, culpándolo directamente por el golpe que lo sacó del partido y posiblemente del resto de la temporada.

Además de la grave lesión de su portero, para mala fortuna del Arsenal terminó perdiendo el juego con un gol al minuto 90 por parte de Neal Maupay, él mismo que estuvo involucrado en la lesión de Leno.

