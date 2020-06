Zidane: Los árbitros no están favoreciendo al Real Madrid

Madrid, España

El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, analizó la situación de su club previo al partido de este domingo frente a la Real Sociedad, en el que el cuadro merengue tiene la oportunidad de asumir el liderazgo de la liga.

Zidane respondió a las críticas de Gerard Piqué, defensa del Barcelona, y señaló que los árbitros no están favoreciendo al club madridista.

Las quejas de Piqué

''Digan una cosa u otra, lo que me interesa es el partido de mañana. Y tengo mi opinión, pero no la voy a decir porque puede pasar lo mismo al revés. Cada uno se puede expresar, pero nosotros pensamos en el partido de mañana, y nada más. Soy como soy, es mi forma de ser. Soy así, aprovecho cada cosa que me toca en la vida. Tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta y no todo el mundo puede decir lo mismo. También me puedo quejar en la vida como mucha gente, pero como entrenador no va cambiar nada por hablar mal de una cosa. Soy muy positivo en mi vida''.

El arbitraje

''Los árbitros no nos están favoreciendo. Y nada más. ¿El 'otro' fútbol? Ojalá que influya en el campeonato. Se puede jugar de otra manera, fuera del campo, pero nosotros no lo hacemos porque somos el Madrid y sabemos de nuestra fuerza. Lo que queremos es jugar en el campo, si estamos preparados podemos hacer buenas cosas. Yo no voy a opinar, cada uno puede hablar y decir lo que le interesa''.

El silencio del Madrid

''No he recomendado nada a los jugadores. Mis futbolistas son inteligentes, pueden pensar cosas y se pueden equivocar. Yo no les voy a decir nada de lo que tienen que decir. Aquí hay mucha gente y no vamos a decir tonterías. Mis jugadores son inteligentes y lo importante es pensar en el fútbol, entrenar, descansar, y así podremos hacer cosas buenas. Yo como entrenador no les digo a los jugadores lo que tienen que decir''.

Benzema

''No ha cambiado mucho, lo único es la edad y la experiencia. Hace ya muchos años que está en el Madrid. Como jugador para mí es lo mismo, pero él sabe que siempre hay que mejorar y es lo que está haciendo. Se cuida mucho y tiene ambición. Le gusta el fútbol y se asocia con todos con el balón. Nos aporta muchas cosas y si mete goles, mejor, pero no me interesa un 9 que sólo marca y no aparece en los partidos. Y Benzema tiene las dos cosas''.

La Real Sociedad

''No sé si están jugado peor, porque vi los partidos y son un equipo que te puede meter en problemas en cualquier momento, y más contra el Madrid. Los dos partidos de casa son el pasado, ahora hay que seguir en esta línea, estamos bien, y pensando que mañana es otra final, sea en casa o sea fuera''.

¿Será titular Asensio?

''No digo nada del once. El otro día entró, pero hay que ir paso a paso. Tenemos tiempo, no hay que pensar que tiene que jugar todos los partidos. Después de una lesión grave hay que ir paso a paso, con tranquilidad''.

Estado del equipo

''Es el tercer partido y tenemos once finales. Sólo queremos hacerlo a tope, darlo todo y sin pensar en otras cosas. Después de los dos partidos, muy buenos en general, la línea es la misma. Sabemos que es el primer partido afuera, contra un equipo muy bueno, y sabemos de la dificultad, pero queremos hacerlo bien''.

Bale

''Realmente confío en Gareth. Como en todos. Realmente...''.