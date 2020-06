"Por favor, ayúdenme a encontrar a quienes mataron a mi niño": madre del pequeño Dylan

Islas de la Bahía, Honduras.

"Por favor, ayúdenme a encontrar los culpables de la muerte de mi niño", dijo con voz entrecortada y lágrimas en el rostro Nesy Munguía, madre de Dylan Munguía (4) encontrado muerto en Islas de la Bahía.

El Pequeño fue hallado sin vida el día de ayer en medio de la maleza, exactamente en el sector de Milton Bight, en el municipio José Santos Guardiola.

"Necesitamos justicia, ya que muchos niños en Honduras han pasado por la misma situación y las autoridades no investigan. Ellos quedan muertos y los hechores quedan sueltos. Mi bebé se perdió a las 4:00 pm, pedí ayuda a la Policía y llegaron hasta las 8:00 pm y su respuesta fue que tenía que esperar 24 horas para poner la denuncia. No paré de buscar a mi bebé toda la tarde y noche bajo la lluvia. Y por más que grité su nombre, él ya no me podía responder porque ya me lo habían arrebatado. Este dolor no se lo deseo a nadie", dijo la madre del menor a medios de comunicación.

Munguía, también pide a las autoridades que le devuelvan el cuerpo de hijo para darle sepultura, ya que relató que agentes policiales irrumpieron en la iglesia en donde tenían los retos del niño para llevárselo a practicarle la autopsia.

"No me ayudaron a buscarlo, pero sí llegaron a arrebatármelo cuando ya estaba sin vida. Ellos piensan que no queríamos que le hicieran la autopsia y por supuesto que queremos y necesitamos saber cómo murió mi pequeño, necesito respuestas", dijo la acongojada madre.

Por último detalló tener testigos de que el niño fue raptado por dos personas de tez trigueña. "Quienes vieron cuando se llevaban a mi hijo, relataron que el niño iba tranquilo. Eso quiere decir que el niño conoce a quienes se lo llevaron. Por ello, necesito el apoyo de la comunidad para que el caso de mi bebé no quede así. Mi niño apenas comenzaba a vivir y estaba lleno de sueños".