Primera fase de la reapertura seguirá por una semana más

Tegucigalpa, Honduras

Luego que la Comisión Nacional de Vigilancia para la Reapertura emitiera un informe con una serie de recomendaciones en las que establece que no se puede iniciar con la segunda fase de la reactivación económica que estaba programa para el lunes 22 de junio, la mesa multisectorial acordó de forma unánime mantener por una semana más la primera fase de la reapertura en todo el país.

Ante el aumento de los casos de covid-19 en el país, especialmente en el Distrito Central, la mesa acordó mantener la progresión laboral inicial del 20% en la zona 3; 40% en la zona 2 y el 60% para la zona 1 hasta el lunes 29 de junio. Al terminar el plazo se evaluará si se puede retomar la segunda etapa, indicaron a través de una declaración.

En la segunda fase se integrarÁn a las operaciones los centros comerciales.

También se estableció mantener un control estricto de la salida de los hondureños de sus casas, garantizando que únicamente salga el porcentaje de la población laboral definido en cada una de las regiones; así como supervisar que las salidas de las personas sean de acuerdo con el último dígito del número de su identidad, misma que será controlada de manera estricta por la Secretaría de Seguridad en coordinación efectiva con la Policía Municipal.

Francisco Herrera, rector de la Unah y coordinador de la Comisión de Vigilancia, dijo que las personas no están acatando la medida de salir conforme al último dígito de su tarjeta de identidad, y muchos no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad para prevenir contagiarse.

“Hemos visto que la gente sale a la calle con el número que sea y no les importa si les toca salir o no, tenemos que enfatizar que se hizo la reapertura, pero la cuarentena continúa; es por esa razón que el Comité hace la recomendación de tener una pausa para no continuar abriendo más la economía como estaba planificado”, agregó.

Los mercados en la capital se han vuelto focos de contagio debido al poco control de bioseguridad, por lo que se determinó el cierre temporal.

El país ya supera los 11,000 contagiados, y en las últimas semanas se han reportado unos 400 nuevos casos diarios, por lo que de continuar con una segunda fase traería un aumento elevado de personas con el virus, logrando el colapso del sistema sanitario que se encuentra a su capacidad máxima, opinan expertos.

En Tegucigalpa se registra un repunte de casos, y está por convertirse en la ciudad con más contagios en el país, ante eso las autoridades decidieron cerrar seis mercados por ser considerados focos de contagio.

La mesa enfatizó en que se debe realizar una estricta supervisión y acompañamiento en la organización para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en mercados, centros de abastecimiento y expendios de alimentos. La declaración señala que se deben involucrar de manera activa los gobiernos locales de los distintos municipio.

Empresarios

El sector empresarial está de acuerdo con la recomendación de la Comisión; consideran que aunque la decisión causa un impacto económico significativo se debe priorizar la salud de los hondureños.

“La posición oficial del Cohep es que sí se debe diferir la apertura económica del 20% restante para continuar con la segunda fase y evitar el impacto negativo en materia de salud y económico que genera en las empresas y empleos”, dijo Santiago Herrera, gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Regiones 1- En la región 1 están 232 municipios, allí se comenzó la reactivación con el 60% de los empleados.



2- La región 2 consta de 53 municipios donde hay incidencia baja y media de la pandemia, inició el 40% de empleados.



3- En la región 3 es donde se registran la mayoría de casos (13 municipios); el 20% de los empleados comenzaron labores.

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep, manifestó que en la primera fase de la reapertura se “ha tenido participación de cerca de 1.6 millones de personas en todo el país, y en la región 3 que es en las ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa al menos 296,000 personas han estado trabajando, eso es importante para la generación de ingresos de estas familias”.

Agregó que durante la reactivación se han creado nuevos hábitos de conducta en las empresas y los colaboradores.

“Es importante que las personas entiendan de su responsabilidad y que se capaciten en materia de salud y seguridad en el trabajo relacionado con covid-19. Junto con las Cámaras de Comercio hemos realizado un trabajo muy fuerte en la parte formativa, la idea es que los centros de trabajo puedan ser zonas seguras, que además ayuden a la identificación de casos y poder tratarlos a tiempo a efecto de contribuir con una correcta gestión y administración del sistema de salud”, puntualizó.

Recomendaciones

La Comisión de Vigilancia que está conformada por un grupo de académicos de la Unah elaboró un informe detallado que analiza los indicadores sobre el comportamiento de la pandemia en el país, la capacidad hospitalaria y laboratorial para la aplicación de pruebas PCR; basados en esos aspectos y el aumento de casos que se han registrado en los últimos días fue que emitieron las recomendaciones aprobadas ayer por la mesa.

Entre ellas está fortalecer la capacidad hospitalaria en espacios, equipamiento, materiales necesarios, protocolos de gestión hospitalaria y recurso humano.

La primera etapa ha sido fundamental para ajustar lo que se debe cambiar. Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep

También establece que es necesario garantizar el equipo de protección personal de salud apropiado al tipo de riesgo, exposición o función en la pandemia, aumentar en la zona 3, que son los municipios que más casos presentan, en forma urgente los centros de triaje con ambulancia en puntos cardinales y zonas de mayor incidencia.

Además, plantea desarrollar de inmediato un plan de fortalecimiento de la red sanitaria en todos los departamentos que comprenden la región 2 contenidos en el plan de reapertura económica y social.

En cuanto a la aplicación de pruebas PCR, la mesa acordó solicitar al Sinager que se incremente el número de pruebas y que sea un aumento sostenido hasta lograr superar al menos las 2,000 pruebas al día. Hacer las pruebas a las muestras que están en espera para terminar con la mora que hay, entre otras recomendaciones técnicas para el manejo de muestras.

“Todo lo anterior se solicita con la finalidad de identificar tempranamente los casos de covid-19 y conocer de manera eficiente y oportuna la situación real de la epidemia en nuestro país”, indica la declaración de la mesa.

Guanaja cierra el comercio para evitar llegada de casos TEGUCIGALPA. La Municipalidad de la isla de Guanaja determinó cerrar los comercios y emitir toque de queda absoluto hasta el lunes 22 de junio como medida para evitar la llegada del covid-19 a la isla. La Corporación Municipal determinó el cierre de los restaurantes, supermercados, bancos, gasolineras, y demás comercio durante el toque de queda que comenzó el pasado jueves. Asimismo se prohibió la circulación de lanchas en los alrededores de la isla, únicamente podrán circular las de la Municipalidad y de la Fuerza Naval, informó a la población el alcalde Spurgeon Miller mediante un comunicado. La decisión de cerrar el comercio se hizo con el propósito de evitar que el virus llegue a la isla, dieron a conocer las autoridades muncipales. El comunicado establece que las personas que incumplan la orden serán sancionadas. En los últimos días se reportó el ingreso a la isla de una embarcación proveniente de La Ceiba, Atlántida, al hacerle el protocolo de salud y las pruebas rápidas a la tripulación uno de ellos dio positivo, por lo que el bote fue enviado de regreso a La Ceiba. El personal de Salud se mantiene aislado, dieron a conocer. La isla de Guanaja junto con Utila no reportan actualmente ningún caso de la enfermedad. Sin embargo, la isla de Roatán ya cuenta 51 personas contagiadas con el virus.

Acuerdos de la Mesa Multisectorial

1- Reconocer la validez del trabajo realizado por la Comisión de Vigilancia ratificando nuestro unánime apoyo a las recomendaciones que se detallan a continuación:

a) Mantener la progresión laboral inicial del 20% en la zona 3, 40% zona 2 y 60% zona 1 en forma efectiva hasta el lunes 29 de junio, previo a una nueva valoración de parte del Comité de Vigilancia.

b) Control estricto en la salida del 20% efectivo del personal laboral autorizado para la región 3, 40% para región 2 y 60% para región 1, verificando que los salvoconductos autorizados sean estrictamente para acudir a sus sitios de trabajo.

c) Dada la continuación de la vigencia de la cuarentena, se recomienda que la supervisión de las salidas de la población se efectúe de acuerdo al último dígito del número de identidad, y del pasaporte o documento legal para extranjeros y que sea controlada estrictamente por la Secretaría de Seguridad en coordinación efectiva con la Policía Municipal.

d) Realizar una estricta supervisión y acompañamiento en la organización para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en mercados, centros de abastecimiento y expendios de alimentos, con la participación activa de los gobiernos locales de todos los municipios del país.

e) Exhortar enérgicamente al Comité de Comunicación para que presente un planteamiento de una campaña de comunicación de difusión masiva, con el objetivo de educar e informar a la población sobre las medidas de prevención, autocuidado y promulgación de políticas públicas de bioseguridad.

f) Verificar semanalmente el cumplimiento contraído por cada uno de los sectores en el plan nacional de reapertura económica y social, con reportes al comité de vigilancia.

g) Fortalecer la capacidad hospitalaria en: espacios, equipamiento, insumos necesarios, protocolos de gestión hospitalaria y recurso humano, según reportes periódicos del Comité de Vigilancia.

h) Diseñar y presentar a la brevedad posible, los planes de relevos del personal de salud en primera línea de atención (comunitaria y hospitalaria) y oficializar la postura en relación a los empleados de salud que forman parte de la tercera edad y/o aquellos que presentan factores de riesgo por enfermedades crónicas no transmisibles.

i) Garantizar el equipo de protección personal de salud apropiado al tipo de riesgo, exposición o función en la pandemia. (Ver tabla)

j) Aumentar en la zona 3, en forma urgente, los centros de triaje con ambulancia en puntos cardinales y zonas con mayor incidencia de casos Covid-19.

k) Establecer un sistema de información automatizada entre la red hospitalaria y los centros de triaje.

l) Desarrollar de inmediato un plan de fortalecimiento de la red sanitaria en todos los departamentos que comprenden la región 2 contemplados en el plan de reapertura económica y social.



2- En relación con las pruebas PCR acordamos solicitar al SINAGER:

a) Que se incremente el número de pruebas de PCR y que haya un aumento sostenido y continuo en el número de pruebas realizadas hasta lograr superar al menos la realización de 2000/día.

b) Que se realicen las pruebas de PCR a las muestras que se encuentran almacenadas (mora de resultados) en los laboratorios de Virología de la SESAL, pero realizar las que sean técnicamente viables y útiles de acuerdo a los criterios epidemiológicos.

c) Que el transporte de las mismas se haya realizado en las mejores condiciones de cadena de frío.

d) Que NO hayan permanecido por más de 48 horas en refrigeración (4-8 °C).

e) Que el almacenamiento de las mismas se encuentre a -80°C o menos.

f) Al ser el SARS-CoV-2 un virus ARN, resulta lábil por lo tanto; los incisos a, b y c se solicitan para asegurar la viabilidad y conservación del virus, ya que en caso contrario podemos tener muchos resultados falsos negativos.

g) Todo lo anterior se solicita con la finalidad de identificar tempranamente los casos de COVID-19 y conocer de manera eficiente y oportuna la situación real de la epidemia en nuestro país.

3- Crear una instancia para la vocería oficial de esta Mesa Multisectorial integrada por los ciudadanos Alden Rivera Montes, Francisco Herrera Alvarado y Omar Rivera Pacheco, así como por un representante de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y un representante de la Confraternidad Evangélica de Honduras;

4- Trasladar al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) el informe elaborado por la Comisión de Vigilancia, solicitando que las Recomendaciones incorporadas en el mismo, sean asumidas como parte de la agenda prioritaria de trabajo del SINAGER y sus instituciones vinculadas.