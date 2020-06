Juan Orlando Hernández no ha necesitado ser intubado, asegura infectólogo Tito Alvarado

Tegucigalpa.



El presidente Juan Orlando Hernández continúa recuperándose de una neumonía por COVID-19 en el Hospital Militar de Tegucigalpa y su estado de salud es estable, informó la tarde de este jueves el infectólogo Tito Alvarado.



El médico indicó que el infiltrado en uno de los pulmones del presidente Hernández se conocido como vidrio esmerilado, que es típico del nuevo coronavirus. Hasta el momento el mandatario hondureño no ha necesitado ser intubado con oxígeno.



Alvarado explicó que Juan Orlando Hernández fue ingresado al Hospital Militar luego de los resultados de varias pruebas para COVID-19 que se le realizaron.





"Se le hizo una prueba rápida en el Hospital Militar y la IgM (Inmunoglobulina M) salió positiva y la IgG (Inmunoglobulina G) negativa. Luego él se había hecho una rpeuba de IgG/IgM antes de su ingreso en un laboratorio privado, el cual había dado negativa, pero sale negativa porque tienen una importancia de cuando se recogen antes de los siete días sale negativa, entonces con la sitomatología que tiene y la IGM positiva y su esposa positiva, se decidió ingresarlo", refirió.



Añadió que el presidente de Honduras está bajo tratamiento de tres médicos "muy conocidos, muy capaces y con conocimiento en la enfermedad".

Hospitalización del presidente de Honduras

El doctor Tito Alvarado estima que el titular del Poder Ejecutivo estará ingresado entre 10 y 14 días en el Hospital Militar. "Se encuentra estable; como ya tiene neumonía está con todo el combo de Catracho (tratamiento), y también se le dio dexametasona", indicó y explicó que "en otras palabras se le dio anticoagulantes, antiinflamatorios y se le dieron incluso (medicamentos) contra las citoquinas y ha mantenido la estabilidad".

El infectólogo aseguró que a pesar del infiltrado en los pulmones, el presidente Juan Orlando Hernández no ha necesitado intubación, pero que el equipo médico está pendiente por llega a necesitar oxígeno. De ser necesario, "se va a iniciar con una mascarilla o puede avanzar a una mascarilla de alto flujo, y si las condiciones empeoran tendrán que intubarlo, pero en estos momentos no está intubado", acotó Alvarado.



Sobre la primera dama, Ana García, dijo que no hubo motivo para hospitalizarla porque es asintomática, por lo que se encuentra en su casa aislada.

Inmunoglobulina G