Cantante hondureño Masca Music lanza nuevo video "No creo en nadie"

El cantante hondureño Jaime Enrique Reaños, más conocido como Masca Music, estrenó el video clip titulado "No creo en nadie" con el peculiar genero Rap Punta.

Reaños, ex jugador del Club Deportivo Platense, grabó este nuevo sencillo en Carolina del Norte (EEUU) con visuales sencillos, pero con un profundo mensaje, tratando de entrar en el corazón de los hondureños.

“Ya me sabia el camino porque vengo de ahí, y sigo pa´ adelante porque no me rendí, estaba entre las piedras y sobreviví, no ha sido fácil, pero sigo aquí porque soy un guerrero” dice Masca Music en la letra de su canción.

¿Quién es Masca Music?

Jaime Enrique Reaños dejó su carrera en el mundo del deporte para mudarse con su familia a Estados Unidos a la edad de 20 años.

“Gracias a Dios me permite tener un trabajo, una vida estable, y ahora sí puedo decir; ya puedo continuar con la música y seguir apoyando a otros talentos”, expresó en un comunicado.

El cantante, radicado en el país del norte desde hace ya 17 años, no solo quiere inspirar con su música, también busca ayudar a sus compatriotas más necesitados.

"He logrado muchas cosas en Estados Unidos, pero mi meta más grande es algún día llegar a los pueblos más pobres y dar un poco de mi bendición a los niños que día a día no tienen ni siquiera un plato de comida.", añadió el exfutbolista.

Masca Music también busca ayudar a otros artistas hondureños a poder darse a conocer.

"La idea es apoyar el talento y sacar adelante el nombre de nuestro país, como manager o artista, lo más importante es dejar un legado positivo para los jóvenes y nuevas generaciones que si se puede hacer música con buena letra buen mensaje.", expresó.

Punta Rap un género que viene con más

Masca Music explicó que ideó esta nueva mezcla de música típica del pueblo garífuna y el rap con el fin de inspirar a otros artistas y claro, innovar en los sonidos urbanos.

"Con esta mezcla se puede lograr algo nuevo y positivo", señala el artista de 37 años.

A mediados de junio Masca Music tambien presentó el tema "Butute", un pegajoso tema urbano sobre una hondureña y una dominicana.

El cantante y productor adelantó que trabaja el nuevo tema “Que se vea tooo” con el artista Umaly.