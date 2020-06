Vendedores del sector informal piden que les dejen trabajar

San Pedro Sula.

Las historias se repiten y tienen un común denominador: deudas, pérdidas, miedo a contagiarse con el coronavirus y un deseo enorme de volver a las calles a trabajar.

Las pérdidas han sido cuantiosas para Elvia Mejía. Lleva más de 80 días de permanecer en casa y dice que ya no tienen que comer. “Nos han dado alimentos y estamos agradecidos, pero tenemos que trabajar para salir adelante”, dice la vendedora.

Sépalo Los mercados también tendrán que esperar hasta que la municipalidad les dé el visto bueno para que abran con todos los protocolos de bioseguridad. La alcaldía trabaja con los dirigentes para evitar contagios.

Ella no ha salido a vender porque tampoco tiene transporte y porque la Municipalidad de San Pedro Sula no los ha autorizado.

Pero algunos vendedores han salido a las calles con sus mascarillas, gel de manos y con las medidas de bioseguridad. Los que ya están ofreciendo sus productos argumentan tener necesidad, aunque confiesan que hay miedo de un contagio.

“Nuestros ahorros se nos terminaron y ocupamos salir a vender para poder vivir”: Freddy NÚñez, presidente de Sivelefesth

“Nos encomendamos a Dios y cumplimos las medidas, pero tenemos hijos y ya no aguantamos”, manifestó Julián Méndez, un vendedor en la segunda calle del centro de la ciudad.

Claudia Pineda, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Comerciantes del Sector Informal (Sincocih), recordó que ellos han contribuido con la municipalidad para despejar las calles, pero sienten que en este momento ya no pueden más y por ello muchos vendedores han optado por salir a las calles.

LA PRENSA realizó un recorrido por el centro y muchos buhoneros han sacado su mercadería, aunque están conscientes de que mientras el transporte no se normalice las ventas no subirán.

Estamos listos y necesitados de salir a vender porque ya no hay dinero, solo necesidad. Karla Ulloa, presidenta de Suvanh

“Nos hemos puesto acá porque ya no aguantamos, pero sabemos que mientras el transporte no funcione es muy difícil hasta para nosotros trabajar porque no tenemos carro para movernos”, manifestó Claudio Maradiaga, un vendedor de verduras y frutas.

Luis Rivera, dirigente de la Asociación Nacional de Vendedores Independientes de Honduras (Anavih), dijo que es una situación complicada porque hay presión de parte de los afiliados.

“Esto lo mueve la necesidad, mi criterio es que no deberíamos trabajar porque la situación es complicada y es muy difícil si no se les da una opción”.

Rivera reconoció que la municipalidad y el Gobierno les han dado apoyo con la comida, pero se necesita pagar deudas, servicios públicos y medicinas. “Hay compañeros que han estado trabajando durante la cuarentena y seguimos porque es una urgencia, ya no se aguanta”, agregó.

“La siTuación es complicada y difícil porque tenemos deudas que pagar y pérdidas”: Luis Rivera, presidente de Anavih

De igual manera, los comerciantes que tienen sus negocios en el centro de la ciudad piden que se les ayude para comenzar a trabajar.

“La alcaldía está tomando sus medidas y nosotros entendemos, pero tenemos cafeterías en el centro y como las calles están cerradas no podemos trabajar porque nadie llega y tuvimos que cerrar”, lamentó Mariela Gutiérrez.

El alcalde Armando Calidonio dijo que la Corporación Municipal ha realizado su trabajo durante la pandemia y entienden que los vendedores tienen necesidad, igual que todos los sectores, pero en este momento se están analizando las condiciones.

“No podemos emitir nuestra decisión en este momento porque queremos evaluar durante el fin de semana cuál ha sido el impacto de la reapertura en la ciudad, para nosotros la salud es prioridad”.