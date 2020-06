Miembro de la Fuerza Aérea Hondureña y dos amigos eran los desmembrados de La Era

TEGUCIGALPA.

Un elemento de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), un aspirante a militar y el amigo de ambos eran los tres jovencitos encontrados desmembrados la mañana del lunes en la colonia La Era de la capital.

“Un día antes lo vi, como a las diez de la noche, ya que ese día que salió él en la mañana no lo vi. Me levanté como a las 9:00 y no lo vi”, relató Nicolás Velásquez, padre de Denis Adonay Velásquez Escalante (17), una de las tres víctimas de la masacre.

Al levantarse salió de la casa junto con sus dos amigos, pero sus padres ya sabían que él saldría temprano. Alrededor de las 8:30 am del lunes, Denis salió, pues iría a acompañar a un amigo a hacer un trámite bancario en una zona cercana a la colonia La Era.

Don Nicolás contó que su hijo iba “a realizar un trámite al banco, iban a dejar unos papeles para abrir una cuenta que le pedían en el batallón”. Junto con él iban Lesnie Alexander Ilías Salgado (23), quien era miembro de la FAH, y Keneth Eliezer Vásquez Martínez (20). Desde ese momento, los familiares de los tres muchachos no volvieron a saber nada de ellos.

Entre las 11:30 y las 11:40 am del recién pasado lunes, varios sujetos bajaron de un carro varias bolsas ensangrentadas y con restos humanos en la calle principal de La Era: eran los tres amigos. Denis iba a ingresar a la FAH a inicios del mes de julio.