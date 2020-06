Más de 100 sospechosos de COVID-19, detectan en primera jornada de brigadas médicas

Tegucigalpa, Honduras.

Más de 300 familias de la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa, capital de Honduras, fueron atendidas este martes a través de las brigadas médicas, puestas en marcha con el fin de detectar personas contagiadas de COVID-19 y brindarles el tratamiento primario Maíz.



El informe lo dio a conocer el doctor en medicina general y gerente de las Brigadas Médicas COVID-19, Gustavo Riedel.



Las brigadas están integradas por médicos y miembros de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y guías de familia, quienes recorrerán principalmente el Distrito Central y el Valle de Sula, lugares del país con más incidencia de coronavirus.

Además lea: Grupo de 31 hondureños varados en cuatro países de Suramérica regresan a Honduras



Desde tempranas horas de este martes, el equipo de salud estuvo visitando casa por casa a los vecinos de la colonia Hato de Enmedio en busca de personas que puedan estar contagiadas, tengan o no síntomas, para brindarles un tratamiento temprano y así evitar que vayan a un hospital



“Hemos tenido la posibilidad de llegar a la casa de más de 300 familias, donde hemos platicado con ellos, hemos conocido algunas personas que se encuentran sospechosas por el virus y hemos tenido la oportunidad de entregar el tratamiento Maíz para prevenir que estas personas se compliquen y tengan que asistir a los hospitales”, dijo Riedel.



El galeno agregó que, “de las 300 familias que visitamos, encontramos 137 personas sospechosas con síntomas sugestivos de COVID-19”.



Riedel, indicó que la mayor parte de los casos que se encontraron y que han sufrido síntomas del coronavirus son personas adultas, con enfermedades crónicas no transmisibles, otras como diabetes e hipertensión.

Las brigadas médicas pretenden llegar a las colonias con mayor incidencia epidemiológica por casos positivos con covid-19 y “en este caso vamos a seguir trabajando en la colonia Hato de Enmedio hasta terminar de cubrirla por completo”.



Adelantó, que en estos días trabajarán en otras colonias como la Kennedy, Los Pinos y Villanueva, “que son colonias que la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud nos ha reportado que tienen mucha incidencia y muchos casos positivos por covid”.

- No buscan ayuda por temor al estigma-

Riedel indicó que se encontraron casos de personas con síntomas de coronavirus, pero que por temor a estigmatizaciones no se han tratado.



“Hubo mucha gente que nos expresó que tenían síntomas como pérdida sentido del gusto, sentido olfato, con dificultad respiratoria, pero les daba miedo atenderse. Nuestros hermanos hondureños han entendido que para poder combatir esta enfermedad debemos abrir la puerta de la casa para que nuestros médicos puedan revisarlos y darles el tratamiento antes de que se compliquen y se manifiestan síntomas que pueden afectarlos”, indicó Riedel.



Riedel aseguró que el personal que está en primera línea de fuego atendiendo a la población son profesionales.



“Las personas que se encuentran ahí son médicos, los que están haciendo las preguntas son médicos, y están utilizando una aplicación a través del celular, en el cual estamos llenando una forma, estamos preguntándole a los pacientes cuáles son sus síntomas y estamos haciendo un trabajo con médicos”, aseveró Riedel.



Jonathan Ochoa, doctor en medicina general y enlace de la Secretaría de Salud con las Brigadas COVID-19, pidió a los hondureños que “tengan la confianza, pues que la intención es llegar casa por casa para ubicar pacientes con algún riesgo y abordarlos oportunamente”.



“Es importante que entre todos nos cuidemos y que los mismos vecinos sean replicadores de lo que estamos haciendo. Hemos recibido una buena aceptación y vamos por un buen camino”, detalló Ochoa.



Finalizó diciendo que “la estrategia consiste en adelantarse al virus; nosotros vamos a llegar a esas personas que aún no han presentado ningún síntoma o conocer qué personas no han estado expuestas al covid-19, y el objetivo consiste en llevar esa prevención y ese empoderamiento a las familias para evitar que se infecten”.