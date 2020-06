Joven estudiante sampedrana pide ayuda para graduarse

San Pedro Sula, Honduras.

La crisis de COVID-19 en Honduras provocó que Angie Gradiz, una destacada estudiante, perdiera los fondos otorgados a la beca que le permitía cursar estudios en la reconocida institución del país.

Sin embargo, esta joven sampedrana, decidió no quedarse de brazos cruzados y creó una petición en el sitio www.gofundme.com para exponer su situación y solicitar ayuda para terminar la carrera de Ambiente y Desarrollo.

"Mi nombre es Angie Susett Gradiz, originaria de San Pedro Sula, Honduras. Actualmente me encuentro cursando mi cuarto año en la carrera de Ambiente y Desarrollo. Con mucho esfuerzo mis padres y otros apoyos financieros me han ayudado a llegar hasta mi último año. Sin embargo, en mi familia hemos afrontado muchos problemas económicos y de salud que nos afectado y han repercutido en mis estudios también", explica la jovencita.

Angie escribió que los problemas económicos y de salud han afectado mucho a su familia.

"Además, los fondos de mi beca no se me han sido otorgados, debido a la situación que estamos viviendo en estos momentos por la pandemia. La universidad me notifico que debía pagar la deuda, si no, seria suspendida de la institución. Es por ello, que me dirijo a ustedes para solicitar su apoyo a poder terminar mis estudios que con tanto esfuerzo he podido llegar hasta acá. Siempre he sido una estudiante destacada y apasionada, con un gran deseo de ayudar a mi país y mi familia", agregó.

Gradiz necesita reunir ocho mil dólares (199,520 lempiras) y hasta el momento con su petición ha logrado obtener un poco más de 32 lempiras.

La mayoría de las personas que se han sumado a apoyarla lo han hecho de manera anónima. Sin embargo, cada uno de ellos le ha ayudado a acercarse a su meta...poder terminar sus estudios a pesar de las circunstancias.

Su madre, Yadira Menjivar, también ha pedido en redes sociales el apoyo para la joven, a quien describe como una estudiante intachable, dedicada y humilde. " Quienes conocen a mi hija saben que ella merece que luche por cumplir sus sueños, pues es una niña de la que me siento muy orgullosa con un comportamiento intachable", escribió Menjivar en el grupo de Facebook Mommy and Tribe.