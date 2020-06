Renuncia director del Laboratorio Nacional de Virología en Honduras, en medio de la crisis por COVID-19

Tegucigalpa, Honduras.

Este sábado trascendió que el director del Laboratorio Nacional de Virología, Engels Banegas, presentó su renuncia ante las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), pues afirma que hay falta de apoyo y presupuesto a esta institución.

Desde mayo del 2016 Banegas lideró el laboratorio hondureño, pero asegura que situaciones externas a la Sesal lo han llevado a tomar esta difícil decisión y la vez sostiene que las mismas han afectado su labor y la de su equipo de trabajo.

A través de una carta dirigida a la jefa de Unidad de Vigilancia de Salud, Karla Pavón, hizo formal su renuncia y expresó lo siguiente:

Además lea: Más de 400 mil niños hondureños trabajan, principalmente en labores agrícolas

Texto íntegro del documento

"Me he desempeñado como jefe del Laboratorio Nacional de Virología desde mayo del 2016, desde el inicio de la emergencia de COVID-19 hemos estado en todos los procesos en mira de dar respuesta de diagnóstico.



Pero en las últimas semanas situaciones externas de la SESAL están afectando mi trabajo con el laboratorio, por lo que por medio de la presente le presento mi renuncia al cargo de jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia.



Es importante indicar que desde que inicié a laborar en la Secretaría de Salud desde el año 2007 he realizado mi trabajo entregándome a la SESAL al 100% en mis funciones, en donde nunca he renunciado a una función asignada, pero estas situaciones externas no me

permiten trabajar en un ambiente favorable, a pesar de que como laboratorio hemos realizado el mayor número de procesamiento de PCR en el tiempo de funcionar el laboratorio y bajo las condiciones que esta institución ha estado sin presupuesto y sin apoyo y solo sostenido por medio de la cooperación externa, a quien agradezco todo el apoyo dado en todos estos años, y por medio de ellos se han tenido equipos, tecnología y la formación del recurso humano que hace que tengamos un laboratorio de referencia siendo este persona el valor más preciado de esta institución.



Dejo en este periodo todo el estimado para la respuesta de COVID-19, tanto las solicitudes que fueron presentadas para la estimación de insumos, materiales y equipos que por suerte están en proceso de llegada al país, presentado por medio de la SESAL y la cooperación internacional.



Quedan en este periodo, dos laboratorios equipados para dar respuesta a la necesidad inmediata, proceso que solicité desde marzo y se está viendo concretar en estas semanas.



Se iniciaron los procesos de capacitación del personal nuevo solicitado, quienes están teniendo un impacto inmediato en el aumento de muestras procesadas, y queda a la espera del funcionamiento del Laboratorio Nacional en esta semana lo que vendrá a aumentar la cantidad de pruebas realizadas a la espera de introducir más recurso humano, que será necesario para sostener los tres laboratorios funcionando las 24 horas.



Al mismo tiempo, le informo que en mi gestión dando seguimiento al proyecto iniciado por la doctora María Luisa Matute, la que fue jefe del Laboratorio Nacional antes de mi llegada, el proyecto de construcción del Laboratorio Nacional con financiamiento del gobierno de Japón, el cual se ha visto retrasado por parte de los procesos de licitación en Japón y ahora la pandemia, el cual requiere retomar para este laboratorio cuente con instalaciones adecuadas a su perfil como laboratorio de referencia.



La decisión que he tomado no ha sido fácil por todo lo que dejo, pero en este instante es lo mejor para mi persona, mi familia y por el Laboratorio Nacional de Vigilancia al cual no quiero que se vea afectado por alguna situación ligada a mi persona.



No quiero terminar esta notificación, sin antes expresarle la alta estima que tengo por usted y agradecerle por el apoyo dado este tiempo".