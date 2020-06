Revelan que 'La Barbie' fue informante de FBI y DEA

Ciudad de México, México

Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", quien fue lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva, proporcionó información a agencias estadounidenses de 2008 a 2010, reveló la periodista Anabel Hernández.



Lo anterior, en un reportaje publicado en el portal Aristegui Noticias y con base en el expediente que se le sigue al narcotraficante en una corte en los Estados Unidos.



"Siempre de acuerdo al documento judicial citado desclasificado, en 2004 La Barbie hizo contacto con el Departamento de Justicia de Texas para que desecharan los cargos en su contra. A cambio de poder considerar eso el Gobierno americano le pidió ayudar en la captura de Joaquín Guzmán Loera y de Arturo Beltrán Leyva. La Barbie no lo hizo.



"Pero en 2008 cambió de opinión. En ese año ocurrió la ruptura de La Federación y comenzó la guerra el Cartel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, La Barbie, quien probablemente calculó que todos perderían en esa guerra, hizo contacto con el Gobierno americano a través de una tercera persona cuya identidad el Departamento de Justicia mantiene bajo reserva. Durante 2008, 2009 y 2010 fue informante de la DEA" indicó Hernández.



Además de proporcionar información para la DEA en San Antonio, Texas, señala la periodista, lo hizo para la DEA en México y para la oficina del FBI en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.



Hernández señaló que, aunque el documento no menciona a los funcionarios policiales corruptos, en una carta que el mismo narcotraficante le entregó en 2012 y que fue publicada en REFORMA, este acusó al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien está actualmente preso en Estados Unidos y varios de sus principales colaboradores.



"En ella (la carta), el narcotraficante admitía trabajar en el tráfico de drogas y afirmó que al menos desde 2002 Genaro García Luna recibía sobornos suyos y de otros narcotraficantes, así como un 'grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información, Luis Cárdenas Palomino, Édgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí', refirió Hernández.



"En la misiva publicada el 28 de noviembre de 2012 en el periódico Reforma, Valdez Villarreal afirma que el propio Presidente Felipe Calderón encabezaba reuniones con narcotraficantes. Información que seguramente compartió con la DEA y el FBI en ese tiempo", añadió la periodista.



"La Barbie" fue detenido en México en 2010, fue extraditado a Estados Unidos en 2015 y fue sentenciado a cumplir con una condena de 49 años de prisión, la cual está litigando.