Hospital Escuela habilitará dos salas para pacientes con COVID-19

Tegucigalpa, Honduras

Luego de que una comisión del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) revelara que hay 50 camas desocupadas en el tercer piso del Hospital Escuela, las autoridades del centro asistencial, a través de un comunicado, manifestaron que ese lugar se ha estado preparando para habilitar dos salas con 45 cupos con el fin de atender a los pacientes con COVID-19.

Las salas serán de cuidados intermedios y contarán con tomas de oxígeno y succión para la atención necesaria de pacientes positivos y sospechosos del virus que tengan alteraciones moderadas y severas debido a la enfermedad u otras enfermedades preexistentes.

Edilberto Ortiz, quien es parte de la junta interventora del hospital, comentó que los espacios estarán listos para ser habilitados la próxima semana. “La sala estará en funcionamiento para los pacientes la próxima semana. En reunión con las autoridades solicitamos el personal a la Secretaría de Salud para cuando estén listas las salas”, informó el interventor.

Con la habilitación de las dos salas en el Hospital Escuela se reforzarán las atenciones de pacientes con el virus.

Destitución

Ayer por la mañana, un grupo de médicos realizaron una protesta de brazos caídos afuera de la torre del hospital por la supuesta destitución del director del centro, Osmin Tovar, a quien le expresaron su apoyo, y rechazaron cualquier cambio a las autoridades del hospital. En ese momento, el doctor Tovar manifestó que “desconozco la razón por la que me van a destituir, lo único que yo he hecho es decir la verdad. Si no les parece mi desempeño ahí esta el puesto”, expresó.

Sin embargo, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, indicó que el doctor Tovar continúa como el director del Hospital Escuela. “Nosotros no hemos tomado ninguna decisión. En todo caso, el movimiento del doctor depende de la junta interventora del Hospital Escuela, que es la autoridad máxima del hospital”.

La junta interventora ratificó el apoyo a Tovar, quien continúa a cargo del centro hospitalario. “No vamos a destituir al doctor, en este momento todo se debe verificar, y nosotros estamos trabajando para darle atención al pueblo”, dijo Ortiz.

Actualmente, el Hospital Escuela tiene una carpa que funciona como triaje para casos positivos y sospechosos que luego son transferidos a los demás hospitales, pero ante el aumento de casos se habilitó una sala de 20 camas en una de las emergencias para atender a pacientes con esa enfermedad.

Omar Rivera, director del Fonac, expresó que continuarán realizando auditorías en los demás centros del país, como el María y el San Felipe.