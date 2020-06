Tránsito reactiva servicio de renovaciones y reposiciones

San Pedro Sula.

Una avalancha de ciudadanos abarrotó ayer la oficina regional de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) de San Pedro Sula luego de que esta permaneciera cerrada casi tres meses.

Desde antes que abrieran los portones de la oficina, cientos de ciudadanos formados en filas ya aguardaban fuera del lugar para realizar sus trámites, sin importar las intensas temperaturas de la Capital Industrial.

Horarios La oficina regional estará laborando de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm. Solo se atenderá a los ciudadanos que puedan circular según el último dígito de su cédula.

Miguel Villatoro, coordinador operativo de la DNVT, informó que solo están trabajando en renovaciones y reposiciones de licencias, y para esto último el solicitante debe presentar la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público.

Para la emisión de licencias por primera vez, únicamente están atendiendo a quienes ya hayan realizado todo el proceso, es decir: haber recibido la charla de manejo, tener pagados los exámenes médicos y pasada la prueba práctica de conducción.

En el lugar se toma la temperatura antes de que los ciudadanos ingresen.

El comisario refirió que para el caso de las audiencias por accidentes, las están reprogramando de acuerdo con la fecha que ingresaron; por ejemplo, en este momento se encuentran evacuando las que quedaron desde antes que iniciara la cuarentena a mediados de marzo.

Para el pago de multas por infracciones tampoco hay fecha de reapertura, pero el conductor debe presentar en los operativos la esquela que justifique la no portación de la licencia, de los contrario acarrea una sanción que va desde los L600 y el decomiso del vehículo.

Villatoro enfatizó que están atendiendo bajo un estricto protocolo de bioseguridad y respetando el orden de circulación por último dígito del número de identidad.

“Estamos tratando de trabajar lo mejor que podamos y pedimos a la población que venga, que colabore y aplique sus propias medidas de protección”, agregó.

Las quejas de los ciudadanos no faltaron mientras esperaban sus turnos. Entre las filas muchos alegaban las condiciones en las que tenían que esperar, porque antes de ingresar al predio estaban bajo un inclemente sol.

“No somos animales, por lo menos que pongan carpas para que uno aguante estar tanto tiempo aquí. Llevo desde las 7:00 am esperando”, denunció un sampedrano. Eran las 11:00 am y aún no era atendido.