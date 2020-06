Dan 72 horas para corregir incumplimiento de medidas

San Pedro Sula.

La Unidad de Control de Riesgos Sanitarios y Bioseguridad ya comenzó los operativos para verificar que los negocios sampedranos estén cumpliendo con las restricciones y medidas de prevención ordenadas por el Gobierno, empresa privada y sociedad civil.

Manteniendo el toque de queda y limitando la circulación de las personas una vez por semana conforme a su último dígito de la cédula, pasaporte o carnet de residente, comenzó este lunes la reapertura inteligente de la actividad económica en el país.

En San Pedro Sula, exceptuando los centros comerciales y algunas tiendas, la mayoría reabrió sus puertas al público y, aunque contaban con las medidas básicas de prevención, la Unidad de Control de Riesgos Sanitarios y Bioseguridad, liderada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), sancionó negocios por no cumplir, sobre todo, con el distanciamiento y cantidad controlada de clientes.

Además El turno para circular hoy es para quienes su terminación de cédula, pasaporte o carnet de residente sea 8, mañana el 9 y el viernes 0. Los negocios deben respetar este calendario para atender a sus clientes.

Cristian Nolasco, jefe de la Unidad de Control de Riesgos Sanitarios y Bioseguridad en San Pedro Sula, explicó que la unidad está adscrita a la DPI porque cuentan con epidemiólogos, microbiólogos, médicos clínicos, médicos generales, analistas, entre otros especialistas, que se presentan al área de Recursos Humanos de las empresas para revisar que están cumpliendo. Iniciando con la rotulación en las instalaciones sobre las medidas de bioseguridad, el uso obligatorio de la mascarilla, la toma de temperatura, el uso de gel antibacterial con al menos un 70% de alcohol, el desinfectante de zapatos, el respeto al distanciamiento, la capacidad operativa de las instalaciones, entre otras.

“Primero se les hace un llamado para que corrijan el error; si no lo hacen entonces se cierra la empresa o negocio, y si son reincidentes, la Secretaría de Trabajo aplica las multas correspondientes”, dijo.

Aunque no precisó un número, Nolasco afirmó que hubo empresas sancionadas porque no cumplieron con el distanciamiento y una cantidad controlada de clientes, además de ciudadanos a los que se les negó el ingreso a tiendas por no andar la mascarilla o no utilizarla correctamente.

En la mayoría toman la temperatura.

“Muchas empresas están fallando también en el transporte privado. No están respetando la cantidad de personas permitidas que ya se había acordado con las empresas”, aseveró.

Cabe recordar que en esta primera fase y por estar San Pedro Sula como región 3, las empresas solo pueden operar con el 20% de su masa laboral.

Nolasco añadió que la ley es clara y el uso de la mascarilla es obligatoria, y al igual aquellos que anden circulando y no les toque a su dígito serán sancionados.

En una tienda en el centro no se respetó el distanciamiento.

Alexander Leiva, director regional de la Secretaría de Trabajo, manifestó que la Unidad de Riesgos Sanitarios y Bioseguridad remite todos los informes a la Secretaría para que esta aplique las sanciones correspondientes.

“Le damos 72 horas a la empresa para que solucione; si volvemos y no lo ha hecho se cierra el negocio hasta que ponga en práctica los protocolos”. Las multas dependen de la falta, pero conforme a la Ley de Inspección la mínima es de L100,000.

“Les estamos indicando el control dentro del establecimiento, esto va de acuerdo con la capacidad, y de eso depende el número permitido, incluyendo con los colaboradores, ya que solo es el 20% permitido”.

“Las empresas todavía están adquiriendo los insumos, las medidas de protección”: Alexander Leiva,

Director de Secretaría de Trabajo

Leiva enfatizó en que es obligación del patrono proporcionar los insumos necesarios, como mascarilla, guantes y gel antibacterial, en algunos casos hasta caretas.

Además, debido a que el transporte público aún no está operando, la empresa debe proveer el medio de transporte a sus empleados, de lo contrario no están obligados a presentarse y pueden denunciarlo ante la Secretaría.

“La queja que tienen los trabajadores, sobre todo en las pequeñas empresas, es que no les dan transporte”, declaró.

Recuperación

Lenín Palencia, experto en finanzas, opinó que el ritmo de reactivación que llevan estos días es una clara muestra de que las operaciones de empresas recobrarán rápidamente su normalidad.

“Hubo puntos de venta concurridos por personas. Eso significa que habrá rapidez en volver a la normalidad, pero veo mucha indisciplina de la población de tomar las medidas de bioseguridad”.

Agregó que aunque la recuperación del empleo no será instantánea, sí se está captando recurso humano destacado.