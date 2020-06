A más seis meses de desaparecido, Policía duda que Enoc esté vivo; su madre se aferra a hallarlo

San Pedro Sula, Cortés.

Han pasado más de seis meses y las autoridades hondureñas aún no dan con el paradero del niño Enoc Misael Pérez Chinchilla, quien desapareció el 2 de diciembre de 2019 tras llegar de España para disfrutar de unas vacaciones en nuestro país.

Tragedia La desaparición se dio en medio de un triple asesinato: perdieron la vida su abuelo Rubilio Arturo Pérez (50), su tío Israel Ramos (42) y Cindy Xiomara Castro (21), su niñera, cuyo cuerpo apareció días después en una zona cercana.

LA PRENSA conversó nuevamente con su madre Dunia Karina Chinchilla, quien de momento se encuentra en España y aseguró que el caso sigue igual. "Aún no tengo otras noticias, he hablado con la Policía y ellos dicen que se paró la búsqueda por el tema del coronavirus, pero que la investigación continúa abierta", exclamó.

"Regresé a España porque tenía que cumplir con una juramentación de nacionalidad, pero quiero retornar a Honduras cuando todo esto pase. Me aferro a lo positivo mientras no mire su cuerpo, no diré que está muerto porque tengo fe", añadió la acongojada madre.

Dunia Chinchilla manifestó que ningún funcionario del Gobierno de Honduras se ha comunicado con ella para proponerle algún tipo de apoyo o ayudarle en agilizar las indagaciones.

Una imagen de archivo del pequeño Enoc Pérez en España.

Sin rastros de Enoc

LA PRENSA accedió a través de la Interpol en Honduras para conocer las últimas investigaciones sobre el caso del niño Enoc Pérez, cuyo desaparecimiento trascendió incluso en medios internacionales.

Al 10 de junio de 2020 se cumplieron seis meses y ocho días exactamente desde que se le perdió el rastro al niño, y según se conoció, hasta ahora hay dos detenidos y tres sospechosos, por los cuales pronto se estaría girando órdenes de captura.

Según el comisario Héctor Caballero, jefe de la división de Interpol en Honduras, Bayron Humberto Meléndez, alias El Brujo, a quien la Policía detuvo el 5 de diciembre de 2019 mientras se encontraba de compras en un centro comercial, es el principal sospechoso de haber participado de manera directa en el desaparecimiento del niño, además de los asesinatos de su abuelo, un tío y una niñera.

Al momento de su aprehensión llevaba una mochila con 11,000 lempiras y marihuana. En su casa situada en el barrio Campo Elvir, la Policía encontró las ropas ensangrentadas del abuelo de Enoc. Meléndez se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.

Un segundo arrestado el 23 de diciembre de 2019 por la Unidad Nacional Anti Secuestros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) es Carlos Roberto Rodas Martínez, quien exigía dinero a la familia del pequeño Enoc, raptado en Tela, Atlántida.

Las autoridades siguen trabajando en su búsqueda, pero aún no tienen indicios de dónde pueda estar Enoc Pérez.

El jefe de Interpol considera que Rodas Martínez (segundo detenido por el caso) no está relacionado con el desaparecimiento de Enoc, ya que solo se aprovechó de la difícil situación, sin embargo, está acusado por la Fiscalía por el delito de secuestro y permanece encerrado en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva, en Danlí, El Paraíso.

"Hay tres personas fuertemente sospechosas (integrantes de una banda de sicariato, asalto y secuestro) y con indicios de haber acompañado al primer detenido Bayron Meléndez en el desaparecimiento de Enoc y en los asesinatos de su tío, niñera y su abuelo, quien creemos nosotros que era el verdadero objetivo por una razón aún desconocida", manifestó el comisario.

"Las investigaciones siguen activas, continuamos trabajando, realmente el caso está casi resuelto por el primer detenido y porque ya se tienen identificadas a tres personas más que participaron con él y que esperamos capturar pronto", afirmó.

"Sobre la ubicación del niño no tenemos hasta ahora ninguna pista y ya hemos realizado diferentes operativos para ubicarlo, es extraño porque tampoco se han recibido llamadas, incluso se emitió una alerta roja por si llegase a estar en otro país, pero no hay nada concreto, y aunque sea difícil aceptarlo, podría estar ya sin vida por lo único que se ha conocido hasta ahora, ya que tampoco el primer detenido ha querido hablar al respecto", exteriorizó a LA PRENSA el jefe de Interpol.

Momento en que Bayron Meléndez, principal sospechoso, fue presentado por la Policía en Atlántida.

Sobre Enoc

Fue el 18 de noviembre de 2019 que llegó a Tela y el 2 de diciembre desapareció en el barrio Campo Elvir, en el departamento de Atlántida, zona norte de Honduras. Ese mismo día hallaron los cadáveres de su abuelo y de un tío del niño, días después fue encontrado el cuerpo de su niñera, todos ellos asesinados.

Hacía más de cuatro años que el Enoc vivía en España, llegó con su madre y en Cataluña se reunió con su familia. La colonia hondureña de Barcelona y el instituto Rafael Alberti de Badalona, donde Enoc estudiaba, se movilizó en su momento para reclamar con la familia al Gobierno de Honduras que no desistiera hasta encontrar al menor.