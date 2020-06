Hondureños retornan a la nueva normalidad tras encierro por COVID-19

Disposiciones generales para apertura 1. Responsabilidad de patronos Las empresas y patronos deberán suministrar a sus trabajadores todo el equipo de protección personal (EPP) estipulado en los protocolos según industria o sector, y los trabajadores que no reciban este equipo no están obligados a laborar ni serán sujetos a sanciones. disciplinarias o administrativas para ellos.. 2. Población vulnerable Los mayores de 60 años, embarazadas, hipertensos, diabéticos, con cáncer o con cualquier otra enfermedad de alto riesgo no estarán obligados a presentarse a laborar y tampoco pueden ser objeto de despido o cualquier otra sanción por ausentismo. 3. Transporte de empleados Mientras no reinicie operaciones el sistema de transporte público, las empresas están obligadas a proporcionar el medio de transporte a sus trabajadores, antes y después de la jornada laboral y deberán tramitar el salvoconducto para todos sus colaboradores. 3. Responsabilidad ciudadana Cada ciudadano es responsable de adoptar las medidas de bioseguridad, contar con su equipo de protección personal y hacer uso adecuado del mismo. La Secretaría de Trabajo y la Policía Nacional vigilarán el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.