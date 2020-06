David Suazo se pronuncia sobre el futuro de Jorge Benguché y Alberth Elis

Cerdeña, Italia.

David Suazo es una voz autorizada para hablar sobre el futuro de futbolistas hondureños que podrían para llegar a Europa, tal es el caso de Jorge Benguché y Alberth Elis. El exdelantero catracho se refirió a los dos jóvenes atacantes.

'La Pantera' fue entrevistado por el programa 'Cinco Deportivo' y habló sobre las declaraciones que dio a Diario La Prensa sobre dirigir en un futuro al Olimpia.

"Estoy muy agradecido con el Olimpia, siempre he estado abierto a esta situación, obviamente en este momento mi prioridad es afianzarme como entrenador en Europa, en Italia, pienso que el curso que he hecho como entrenador, sector juvenil, dos veces como colaborador técnico en Serie A en el Cagliari y después mi primera experiencia como titular en el Brescia, fueron dos meses interesantes, pero muy poca. Pienso que para marcar un poquito de diferencia tiene que ser completa, se que puedo hacerlo y si llego tengo que ayudar en algo al fútbol hondureño", dijo.

Asegura que pese a haber escuchado noticias sobre un supuesto interés del Cagliari de la Serie A de Italia por Benguché, del club no le han preguntado nada.

"Se han escuchado un par de noticias a cerca de él, para mí como hondureño es una cosa muy bonita. Te soy sincero, nadie del club (Cagliari) ha hablado conmigo, no he me han preguntado si lo conozco, pero es obvia cual va a ser mi opinión acerca de él, porque sería algo fantástico que un compatriota podría volver ir al fútbol europeo porque pienso que después de Choco Lozano y Emilio (Izaguirre) nos hace falta un referente importante aquí en Europa para que nos ayude en calidad en la selección nacional", dijo Suazo.

Fue preguntado sobre Rigoberto Rivas, quien milita en el Reggina de la Serie C: "Él es de los pocos que se esta manteniendo, veo que los entrenadores hablan muy bien de él. No se sabe todavía si ellos van a reanudar todavía el campeonato, pero si no se reanudan ellos (el Reggina) ascenderían a segunda división porque estaban como primeros en su región y han hablado muy bien de él, los viajes a la selección le han ayudado a creer que puede ser un jugador importante y para eso debes marcar diferencia en tus equipos, espero que se mantenga en esa racha porque será importante para el futuro de él, ya estuvo en segunda con el Brescia, ya tocó campos importantes, pienso que la Reggina le va a dar esa fuerza de volver de nuevo al fútbol que cuenta".

El delantero del Houston Dynamo, Alberth Elis, tiene el deseo de jugar en Europa y ya ha sonado para llegar al Fenerbahçe de Turquía.

"Lo leí últimamente en el periódico de Honduras, obviamente que de Alberth no es la primera vez que se habla, pienso que si más jugadores hondureños hay en Europa, más benefecio le trae a la selección y al país, de nuevo los representantes o los equipos se pueden interesar de nuevo en el fútbol hondureño. Tu sabes que cuando hay un movimiento de jugadores que van y vienen y hacen un buen papel, como en su época cuando estábamos casi 15 jugadores afuera en el proceso del 2010, eramos bastantes, eso solo puede ayudar y espero que pueda ser una situación real, pero pienso que depende de él, que en la MLS marque la diferencia haciendo goles y asistencias, siendo protagonista en la selección, le va a ser más fácil para él salir de la MLS", comentó Suazo.

El exdelantero de equipos como Cagliari, Inter de Milán y Benfica, también habló de sus hijos. "Uno va a cumplir 15 y el otro 11, sí juegan fútbol, están empezando, se defienden, uno juega en la Sub 15 y el otro en la Sub 11, vamos a ver si en un futuro tendremos noticias de ellos. El de 15 no es tan veloz como mi pero es más técnico porque ha tenido más escuela de fútbol mía, entonces tiene la ventaja ahora que ya a temprana edad hayan instructores, obviamente él no está creciendo en Honduras, está creciendo aquí en Italia y a nivel de estructuras está más avanzado y eso les ayuda a ellos para crecer más formados a nivel de fútbol".