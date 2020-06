Joven hondureño crea Súper Mandaditos, un emprendimiento social para brindar empleo

San Pedro Sula, Honduras.

Lo que para muchos hubiese sido la peor situación de sus vidas, para Clark Duque (27) ser despedido desde el inicio de la cuarentena por COVID-19 en Honduras, fue lo mejor que le pudo pasar pues le permitió emprender y fundar Súper Mandaditos.

A través de esta empresa, que consiste en hacer servicio de entregas o delivery, ha podido emplear a más de 22 personas que, al igual que él, se encontraban con necesidad de ingresos.

"Justo en la primera semana en que inició la emergencia en Honduras por la pandemia, tenía alrededor de un mes y medio trabajando cuando me dijeron que ya no podía continuar. No fue un momento fácil, pero siempre he confiado en Dios y he tratado de tener una actitud positiva", dijo Duque.

La idea de Súper Mandaditos le llegó un día en el que se encontraba con su familia y escuchó que algunos se quejaban de no poder usar las aplicaciones para hacer un pedido que llegara hasta su casa.

Contáctelos Para llamar a Súper Mandaditos hágalo al 9892-8584 y también puede encontrarlos en Facebook e Instagram como Supermandaditoshn. Si desea hacer alianzas estratégicas consulte al 9841-2324.

"He aprendido que en dónde hay una necesidad se puede crear una oportunidad de negocio y eso fue lo que hice. Le platiqué la idea a mis familiares, novia y amigos y todos decidieron apoyarme".

En un inicio era solamente un empleado, pero al cabo de tres días ya eran cinco y se ha ido expandiendo aún más, detalló.

Estos son los rostros de algunas de las personas que han encontrado una oportunidad de empleo en Súper Mandaditos.

- Un emprendimiento social -

Duque tiene un pregrado en finanzas y un postgrado en economía y aunque ha sido empleado desde que se graduó de la universidad, afirma que es un emprendedor de corazón.

"Siempre me han apasionado los negocios y aunque mi plan de vida era dedicarme a hacer consultorías a los 40 años, mi realidad ahora ha cambiado y estoy muy feliz".

La naturaleza de Súper Mandaditos consiste en ser un emprendimiento social, es decir, el objetivo de este modelo es financiar el desarrollo de soluciones a problemas sociales, culturales y ambientales.

"Iniciamos con personas que tuvieran su propio medio de transporte para hacer la entrega y lo que la gente producía en el día eso se le pegaba, pero gracias a Dios ahora somos más y de a poco se ha ido creciendo dándole oportunidad a otros. En mi caso, no obtengo un ingreso de esta empresa, pues mi objetivo fue generar empleo en los momentos más críticos de la emergencia en mi país. Por ello, los ingresos se distribuyen en pagar el salario de los empleados y el resto en donaciones".

Sin embargo, la mente creativa e inquieta de Duque le ha permitido crear otros negocios como la venta de comida y consultorías de donde genera ingresos para sus propios gastos.

Como parte de su espíritu de ayudar a otros, durante la cuarentena entregó, junto a algunas personas de su equipo, comida a familias necesitadas y equipo de bioseguridad a médicos residentes del Hospital Escuela en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Junto a su equipo ha podido entregar ayuda a médicos y familias necesitadas durante la cuarentena por coronavirus.

"Aunque no todo ha sido fácil, porque he tenido que hacer sacrificios como distanciarme de mi familia para seguir mis sueños, ha valido la pena porque es muy satisfactorio hacer lo que realmente amas".

Actualmente Súper Mandaditos opera en Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero muy pronto brindarán servicio a nivel nacional, ya que serán parte de la primera feria virtual "Honduras consume local", para apoyar a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) que se desarrollará del 15 al 19 de junio.

"Somos uno de los cinco proveedores del servicio de logística seleccionados por Senprende para hacer la entrega de los productos de los emprendedores y estamos muy contentos".

Este joven hondureño sostiene que todo aquel que quiera emprender debe hacerlo y no quedarse solo con la intención. "Si te gusta hacer pasteles hazlo, si lo tuyo son las ventas en líneas dedícate a ello. Porque cuando disfrutas lo que haces, entregas todo tu potencial e impactas a otros", concluyó.