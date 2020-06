'Choco' Lozano y su reto por cumplir: “Jugar la Champions es uno de mis sueños”

Cádiz, España.

El delantero hondureño Anthony 'Choco' Lozano es considerado como uno de los mejores jugadores de Honduras en el extranjero. El futbolista del Cádiz habló en exclusiva con Diario La Prensa, desde España, en donde no ocultó sus ganas de volver a jugar tras el parón obligado por la pandemia del coronavirus COVID-19.

“Al principio nos tomó por sorpresa a todos como en todo mundo, nosotros estábamos en medio de la liga, de repente te dicen que ya no podes entrenar, tenes que meterte en casa y no podes salir. Aquí en España no te daban ni un día, te metieron dos meses, solo podías ir al supermercado o a la farmacia y después a ningún lado. Al principio te chocaba, con la libertad lo tenías todo, esa tranquilidad de poder salir, estar en la calle con la familia. Fue duro, pero gracias a Dios ya se está saliendo de eso, ya tenemos esa libertad para salir, ir a cualquier lado, tomarse un café, cosas que al principio no la valoras pero después te das cuentas que son importantes”, empezó diciendo Lozano sobre como fue su cuarentena.

Estar en confinamiento le ayudó al atacante catracho para estar más tiempo con su familia. “Están bien. A la niña sobretodo era a la que más le afectaba, dejó de ir a la escuela, pasó de tener una rutina de convivir con sus amiguitos, de aprender en la escuela a estar en casa con nosotros y con toda la energía que tiene me tocaba estar con ella, jugando y tratando de cansarla. Nos dormíamos casi a las 2 de la mañana con toda la energía, a ella le afectó, a nosotros que somos grandes ya sabemos. ¿Cómo le explicas a un niño que hay un virus que está afectando el mundo? Es complicado eso“.

Y de su etapa como padre en esta situación, comentó: “Trato de ser cercano con ella, de tratar de escucharla, la niña es apegada conmigo, siempre quiere decirme cosas, ella se me acerca y me quiere hablar, le gusta que yo la escuche, contrario a la mamá que no tiene esa paciencia que tengo yo, como son dos mujeres. Paso casi todo el día con ella, jugando, enseñándole ahorita que está con la pasión que quiere aprender a leer, nos ponemos a leer un libro, ayudándole en lo que pueda“.

VUELTA A LAS PRÁCTICAS

El ariete del Cádiz está contento por regresar a los entrenamientos con el club. “Al inicio es algo diferente, extraño, uno está acostumbrado a ir a los entrenamientos y tener relación con tus compañeros, a darte un abrazo, hablar, todo cerca. En la primera semana había que tener una distancia de dos metros, las primeras prácticas eran en franjas del campo, cada uno con una separación de cinco metros, era bien raro porque en el fútbol el tema de contacto, de choque, al principio solo era correr con el balón. A la segunda semana empezamos a hacer trabajo en grupos de 12 personas. Ya ahorita estamos entrenando todos juntos, normal, creo que ya nos quedan dos semanitas para empezar ya la Liga, esto va avanzando bien”, comentó.

Antony Lozano se entrena con sus acompañeros de cara al reinicio de la segunda División en España.

El futbolista hondureño ha marcado seis goles en lo que va de la temporada y espera seguir aportando para que el club ascienda a la Liga Española. “Este año está siendo bueno a nivel de grupo, creo que era una de las ideas que yo tenía cuando vine a Cádiz, venía del Girona de no tener la participación. Vine a Cádiz pensando en sumar minutos, agarrar ese ritmo. Hemos estado casi todo el año en primer lugar, peleando fuertemente para subir a Primera División, tenemos ese sueño de que está cerca y confiando en Dios que se nos va a cumplir. Sabemos lo que representa la Primera División, no es fácil”, destacó el delantero hondureño.

El Cádiz, líder con 56 puntos y encaminado la primera división, recibe el próximo domingo 14 de junio al Rayo Vallecano en el estadio Ramón de Carranza a la 1:30 pm, hora de Honduras, en la reanudación de la Segunda División de España.

“Será un partido atípico porque no se va a jugar con público, hay mucha expectativa a nivel de qué va a pasar, ojalá y el resultado sea a favor de nosotros. Lo bueno en España que los primeros dos lugares suben directo a Primera División, entonces nuestra lucha, más que con el segundo, va a ser siempre con el tercero (Almería) que lo tenemos a seis puntos, y la idea es mantener esa distancia e ir sumando puntos”, comentó el ex jugador del Olimpia.

SU SUEÑO Y SU CARRERA

Lozano, de 27 años, ha jugado en varios equipos en España, entre ellos el Tenerife, Barcelona B, Girona, pero el 'Choco' sueña con jugar la Champions League.

“La carrera ha sido buena, primero que nada no me esperaba estar viviendo tanto tiempo en Europa, es un regalo que Dios me dio de poder estar aquí, muy agradecido. Pienso que siempre hay cosas que se pueden ir alcanzando, estuve año y medio en Primera División y mi meta a corto plazo es volver y estar muchos años en Primera y un sueño que siempre he querido cumplir y espero cumplirlo algún día es tener la posibilidad de jugar en la Champions, es uno de mis sueños, es esa cosita que te queda ahí, yo no me esperaba nunca jugar en Primera o sí tenía el sueño y tuve la posibilidad de poder hacerlo, ¿por qué no soñar con jugar Champions algún día? Nunca se puede decir que no, uno tiene que tener la mentalidad abierta”, indicó.

'Choco' Lozano celebrando su gol que le marcó al Real Madrid en el Bernabéu.

El delantero catracho le anotó al Real Madrid el pasado 24 de enero del 2019 cuando vestía la camiseta del Girona, recuerda ese momento como inolvidable.

“Ese gol va estar grabado en mi memoria para siempre. Recuerdo que cuando ya íbamos para el estadio incluso iba con la incertidumbre de si iba a jugar o estar en la banca, yo dije que pase lo que pase para mí esto ya es un premio. El entrenador te da la alineación minutos antes del partido, llegamos al vestuario y me puso de titular. Fue una jugada que empezó por la banda izquierda, pusieron el centro, había un espacio entre Marcelo y Sergio Ramos, casi nadie, me metí por ahí, me cayó la pelota y la pude meter. Fue un gol especial, que va a ser recordado siempre para mí”.

LA CAMISA DE BENZEMA

Lozano contó que al final del partido contra el Real Madrid cambió la camiseta con el delantero francés Karim Benzema. “Me acuerdo que tuve la posibilidad de intercambiar camisa con Benzema, que es mi jugador favorito. Se la quité, lo perseguí. Ya lo tenía pensado, ha sido mi delantero favorito. Le pedí su camiseta, con toda su humildad me la dio sin ningún problema, me pidió la mía que no sé para que la quería, jajajaja. Por respeto me la pidió creo”.

Y agregó: “Para mí es especial, es un delantero que siempre lo he admirado, son las cosas bonitas del fútbol. Me dio la oportunidad de jugar contra esos futbolistas que uno ve en la televisión”.

En la imagen, el hondureño celebra mientras Karim Benzema lo observa. Momento mágico para Lozano.

'Choco' Lozano se convirtió en el cuarto hondureño en marcarle un gol al Real Madrid tras Roberto 'Macho' Figueroa, José "Coneja" Cardona y Gilberto Yearwood.

“Esperamos que esa lista tenga más futbolistas, es una esperanza para los jóvenes que tengan el sueño de jugar en Europa. A mí quien me íba a decir que íba a hacerlo, yo vengo desde abajo, yo me crié en La Pradera, un barrio de San Pedro Sula, que supuestamente la gente dice que de ahí no sale nada bueno y así me he criado, le doy gracias a Dios porque pude cumplir ese sueño, si confías en tus sueños puedes llegar a cumplirlo”, comentó.

También le hizo un gol al Atlético de Madrid: “Ese gol me gustó más, me gustó por como fue, lo estaba intentando poner ahí justo y salió perfecto y el primero que metí contra el Villarreal también, fueron buenos goles y a equipos importantes”.

MOMENTO EN LA SELECCIÓN

El 'Choco' Lozano sigue con la misma ilusión de clasificar al Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Honduras. “Siempre esta esa espinita de querer ir al Mundial, es lo que queremos todos, pero hay que se consiente de que tenemos otra eliminatoria, la primera que tuve mayor participación que fue la anterior no se logró el objetivo, también recuerdo que a otras generaciones les costó mucho ir a un Mundial, eso te da esperanzas que a la próxima lo vamos a intentar, haciendo todo el esfuerzo posible para ir al Mundial”.

“El sueño de ir al Mundial sigue intacto, pero bueno hay que ser conscientes que la eliminatoria será complicada y al nivel de Selección siempre hay que darlo todo”, añadió.

Sobre su relación con el entrenador Fabián Coito: “Yo tengo buena comunicación con el Profe Fabián Coito y llegamos a un acuerdo cuando decidí no tomar la convocatoria porque quería adaptarme en el club. Gracias a Dios el apoyo del entrenador es importante y ahora ya estoy listo para regresar”

Lozano ve con buenos ojos el futuro de los jugadores del Olimpia como Jorge Benguché y Carlos Pineda. “Pues hay muchos que me gustan para que jueguen en el extranjero, Jorge Benguché es uno de ellos, me recuerdo ver a Carlos Pineda en reservas del Olimpia, hablan maravillas de él, espero pueda salir a Europa”, destacó.

El ex jugador Wilson Palacios, elogió a Lozano y dijo que es el mejor jugador en el extranjero del momento. “Yo todo los halagos que me digan a mí lo tomo muy positivo, trato de mantenerme siempre humilde, sé qué clase de jugador soy, agradezco a Palacios por sus palabras”.