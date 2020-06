Conozca las dinámicas de trabajo de Inprema, Injupemp y otras instituciones con agremiados

San Pedro Sula, Cortés.

Pese a la pandemia del coronavirus desde mediados de marzo en nuestro país, algunas actividades no han cesado, tal es el caso de los institutos públicos de previsión social, los cuales han continuado laborando de manera virtual para no afectar a sus agremiados/jubilados/pensionados.

Raúl Alberto Zavala Meza, director presidente interino del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), manifestó a LA PRENSA que en ningún momento han dejado de pagar a los maestros jubilados/pensionados y que este 12 de junio estarían cancelando el salario correspondiente al presente mes y el décimo cuarto.

"Los pagos se han realizado de manera puntual desde antes de iniciar la crisis en el país, cada uno de ellos ha recibido su dinero en las respectivas cuentas bancarias, estamos hablando de unos 18,600 beneficiarios", dijo Zavala Meza.

Con relación a quienes tienen préstamos en la entidad, las cuotas continúan de manera normal, ya que las autoridades del Inprema argumentan que no hay por qué flexibilizar en ese sentido, si han estado recibiendo su dinero en tiempo y forma, por lo que pidieron a sus agremiados seguir cancelado sus obligaciones tal y como se ha venido haciendo.

"Nos estamos preparando con el tema del reinicio, aún no hay una fecha específica, pero seguiremos atendiendo a través de los medios electrónicos. Ya presentamos a la Secretaría de Trabajo nuestro protocolo y solo esperamos que ellos evalúen las instalaciones para que nos autoricen operar", añadió.

Los correos secretaría@mail.inprema.gob.hn / gestiones@mail.inprema.gob.hn son los canales a través de los cuales se pueden comunicar al interior de la institución.

Karen Romero, relacionadora pública de la Secretaría de Educación, informó que ya fueron pagados los sueldos del mes de mayo a los docentes activos en los 18 departamentos del país, siendo alrededor de 65,489 maestros dentro del sistema escalafón.

Martha Doblado, directora del Injupemp

Martha Doblado, del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), declaró que tanto los depósitos a las cuentas de los jubilados y pensionados, como las cuotas por créditos solicitados anteriormente, se han estado desarrollando de manera normal durante estos meses de la pandemia en el país.

Los pagos en el Injupemp se han concretado de manera anticipada al día 20 de cada mes, que es la fecha habitual; es decir, el 16 de marzo, 16 de abril y 8 de mayo (se dio un incremento de pensión retroactiva de enero a abril) y 16 de mayo. El próximo pago a todos los jubilados y pensionados será el 19 de junio.

Dilcia Aguiriano, subdirectora del Injupemp, informó que desde ayer lunes se habilitaron las oficinas ubicadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Choluteca y Juticalpa.

Pidió a los afiliados activos interesados en presentar sus solicitudes de préstamos, abocarse a la oficina de Recursos Humanos de su institución para programar su cita para el trámite correspondiente. Con relación a los pensionados por vejez e invalidez, una población vulnerable ante el COVID-19, serán atendidas sus solicitudes de préstamos con previa cita, por lo que deben comunicarse al número telefónico 2290-8000, extensiones 1512 y 1513.

A los afiliados que deseen realizar trámites de jubilaciones, otros beneficios y cualquier otro servicio, deben comunicarse a través de los teléfonos: Tegucigalpa: 2290-8000; San Pedro Sula: 2545-6100 ext. 2000; La Ceiba: 2290-8000, ext. 1552 y 1553; Santa Rosa de Copán: 2662-7238; Juticalpa: 2290-8000 ext. 1554 y 2785-0650, 2785-1709; Choluteca: 2290-8000 ext. 1555 y 1560 y 2780-5183; Call Center: 2290-1900 al 2290-1915, para consultas sobre trámites de beneficios e información sobre refinanciamientos.

La institución ha puesto a disposición direcciones de correo electrónico para realizar solicitudes de constancias, consultas de beneficios y servicios, por lo que invita a hacer uso de estos canales: www.injupemp.gob.hn o el Facebook.

Raúl Edgardo Estrada, director especialista del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), indicó que las pensiones se han pagado de manera normal y que ya cancelaron el décimo cuarto mes.

Mencionó que la pandemia no les ha afectado, ya que el dinero se les ha otorgado mediante transferencia electrónica, siendo los pensionados beneficiados 1,750 y de personal activo 6,900.

El pago de cuotas por los préstamos no ha sufrido cambios y los usuarios siguen depositando de acuerdo con las cláusulas correspondientes. "Se está trabajando para abrir lo más pronto posible en apego al protocolo de bioseguridad remitido por la mesa multisectorial, por ahora nos deben deben auditar para certificar que cumplimos", comentó.

Cualquier devolución de cuotas se deberá remitir la solicitud al correo devoluciones@inpreunah, donde deberán colocar nombre, identidad, número de empleado, nombre banco, correo electrónico y número de cuenta a que se deberá depositar. Mientras que para consultas y saldos de préstamos pueden remitirse al correo saldosprestamos@inpreunah.hn

Portavoz Edwin Canaca

Edwin Canaca, vocero del Instituto de Previsión Militar (IPM), aseguró que los trámites se han realizado de manera puntual, aunque la mayoría del personal trabaja en línea desde su casa.

Producto de las restricciones por el coronavirus, el Instituto puso a disposición de sus afiliados, pensionados y beneficiarios, un nuevo sistema para solicitar sus créditos de consumo sin desplazarse a las oficinas, denominado telecrédito IPM 2020. Algunos de los números hábiles son: 8929-5095 / 8929-2957 / 8949-7447.

Canaca mencionó que son más de 55,000 afiliados y más de 5,000 pensionados dentro de la institución. Agregó que los pagos a sus beneficiarios y las cuotas de préstamos se han ejecutado normalmente.

Cecilia Mendoza, vocera del Seguro Social

Cecilia Mendoza, portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss), afirmó que los pagos de los pensionados se han hecho exitosamente el 17 de cada mes, aunque durante los meses de la pandemia los han ejecutado días antes para que los beneficiarios puedan disponer de su dinero fácilmente.

"Los adultos mayores han podido ir sin ningún problema a Banco de Occidente, presentar su carné de jubilados, su identidad y así retirar el dinero en ventanilla", explicó.

En abril, el Ihss pagó por concepto de invalidez, vejez, viudez, orfandad y otros, más de 129 millones de lempiras, en mayo más de 138 millones de lempiras y en junio esperan cancelar junto con el décimo cuarto, más de 266 millones de lempiras.

Otras oficinas

Superintendente Elvin Andrade

Para recordar, a mediados de marzo pasado, producto de un acuerdo con el Gobierno, la banca anunció la suspensión del cobro de cuotas de préstamos como medida de alivio financiero ante los efectos del coronavirus. Después de pasar casi tres meses, Elvin Andrade, superintendente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), informó que la banca privada una vez vencido el período de gracia, que es hasta el 30 de junio, deberá proceder a reestructurar las obligaciones de los clientes.

Este beneficio no aplica para las personas naturales que han estado recibiendo su salario y las personas jurídicas que por su actividad, los flujos no se han visto afectados. Con el alivio financiero, las instituciones bancarias no aplicarán cargos a los deudores por concepto de comisiones, interés moratorio, administrativos u otros asociados a las operaciones de las personas afectadas.

La gerencia de protección al usuario reinició atención presencial de servicios únicamente en Tegucigalpa, desde las 9:00 am a 5:00 pm. Por la salud de todos se deberá hacer previa cita, la cual tiene que solicitarse vía telefónica al número 2290-4500 o al correo consultasgpuf@cnbs.gob.hn

Si su consulta está relacionada con las medidas de alivio producto de la emergencia sanitaria, pueden realizarla al correo aliviocovid19@cnbs.gob.hn

Vocero Norman Portillo

Norman Portillo, portavoz del Registro Nacional de las Personas (RNP), expresó que "se está trabajando en los últimos detalles para el reinicio de operaciones de las oficinas en todo el país. Todavía no se conoce a detalle cómo se trabajará, por lo que estamos a la espera de nuevas instrucciones .".

Los trámites relacionados con matrimonios, defunciones y otros, tendrán que esperar hasta que el RNP entre en funciones nuevamente, por ahora solo está activo el leer registro y la constancia electrónica para los ciudadanos que han extraviado su tarjeta de identidad.

Lisandro Vallecillo, vocero de Migración

Lisandro Vallecillo, gerente de comunicaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), manifestó que desde ayer lunes se habilitaron las oficinas, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm y únicamente en Tegucigalpa, en el caso de las regionales se avisará posteriormente.

"Marzo, abril, mayo, y a pesar de la emergencia, Migración siempre estuvo laborando a través del teletrabajo, no nos hemos detenidos, hemos estado activos con los procesos administrativos y operativos", añadió.

Aunque desde marzo la mayoría de servicios se suspendió, Migración ha estado trabajando con vuelos humanitarios de extranjeros y de hondureños. Sobre las personas que compraron una cita antes del 16 de mayo y no se concluyó por la pandemia, podrán reactivarla, pero yendo a las instalaciones de acuerdo con su último dígito de identidad, al igual que podrán llegar extranjeros y apoderados legales.

Momentáneamente funcionan secretaría general: solicitud de renovación de permiso especial de permanencia, entrega de certificación de permiso especial de permanencia, constancias varias y de movimientos migratorios personales e institucionales.

En el caso de extranjería: prórroga de estadía, renovación de carné de residente e inscripción en el registro nacional de extranjeros. Mientras que en pasaportes: todo deberá ser con previa cita y llamando al teléfono 2232-7800.

En tanto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó al público en general, operadores y apoderados legales en particular que, con el propósito de agilizar los trámites se ha habilitado el sistema de citas, en el cual el usuario puede seleccionar el día y hora de su conveniencia para realizar sus trámites en las oficinas.

Pueden acceder directamente desde el link: http://sitae.conatel.gob.hn:140/ingreso.aspx o desde la página web: www.conatel.gob.hn Una vez registrada la información con la fecha, hora y tipo de trámite, se enviará una notificación a su correo electrónico, conteniendo un código, este lo deberá mostrar al momento de ser atendido.