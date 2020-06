Exjefe del Pentágono acusa a Trump de abuso de autoridad y de "dividir" EEUU

Washington, Estados Unidos.

James Mattis, que fue el primer secretario de Defensa del Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, acusó al mandatario de "intentar dividir" al país y de abusar de su autoridad al "militarizar la respuesta a las protestas" por la violencia policial contra los negros.



En un comunicado publicado en la revista "The Atlantic", Mattis criticó duramente a Trump, en un gesto extraordinario para alguien que hasta ahora había guardado silencio sobre sus diferencias con el presidente, más allá de reconocer que ambos estuvieron en desacuerdo en lo relacionado con el conflicto en Siria.



"Donald Trump es el primer presidente que he visto durante mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense, y ni siquiera finge hacerlo. En cambio, intenta dividirnos. Estamos presenciando las consecuencias de tres años sin un liderazgo maduro", escribió Mattis.



El que fuera titular del Pentágono entre enero de 2017 y diciembre de 2018, cuando presentó su dimisión a raíz de la decisión de Trump de retirar las tropas estadounidenses de Siria, opinó que Estados Unidos "puede unirse" sin Trump, aunque "no será fácil".

ACUSA DE "ABUSO DE AUTORIDAD" A TRUMP

"Sabemos que somos mejores que el abuso de la autoridad ejecutiva que presenciamos en la plaza Lafayette. Tenemos que rechazar y hacer que rindan cuentas aquellos que están en el poder y que quieren reírse de nuestra Constitución", sentenció Mattis.



El general retirado se refería al episodio de este lunes en Washington, cuando las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes pacíficos que estaban en esa plaza contigua a la Casa Blanca y permitir que Trump pudiera cruzarla a pie para posar delante de una iglesia con una Biblia en la mano.



"Nunca soñé que las tropas que hicieron el mismo juramento que yo (de defender la Constitución) recibirían bajo ninguna circunstancia la orden de violar los derechos constitucionales de sus conciudadanos, y menos aún para permitir una oportunidad de foto bizarra para el comandante en jefe electo", recalcó Mattis.

EN PLENAS TENSIONES ENTRE TRUMP Y EL PENTÁGONO

El mensaje de Mattis llegó horas después de que el actual secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper, rechazara la posibilidad de emplear tropas en activo para contener la ola de protestas, en una abierta señal de desacuerdo con Trump, quien mantiene esa opción sobre la mesa.



Mattis fue más allá al afirmar que "no es necesario militarizar la respuesta a las protestas", sino que el país se "una alrededor de un objetivo común, que empieza por garantizar que todos" son iguales bajo la ley.



"Militarizar nuestra respuesta, como vimos en Washington, da pie a un conflicto, un conflicto falso, entre los militares y la sociedad civil. Erosiona la base moral que asegura la confianza entre los hombres y mujeres de uniforme y la sociedad que han jurado proteger", opinó el exfuncionario.

Vea: George Floyd dio positivo por Covid 19 dos semanas antes de morir



Mattis rechazó la idea de pensar en las ciudades estadounidenses como "un espacio de batalla" -un término usado por Esper- que los militares deben "dominar" -palabra empleada por Trump.



Y subrayó que todos los estadounidenses deberían "poder respaldar" las demandas de los manifestantes, y "no dejarse distraer por un pequeño número de personas que han roto la ley" al provocar disturbios y saqueos.



El Pentágono mantiene desplegados en los alrededores de Washington a 1.600 militares en activo por si fuera necesario enviarlos a la zona de las protestas, tras desplazarlos desde Carolina del Norte y Nueva York. EFE