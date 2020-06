Unah anuncia nuevo proceso de readmisión de estudiantes en junio

Tegucigalpa, Honduras.

Aquellas personas que perdieron admisión en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por tener un índice bajo en su promedio global tienen la oportunidad de ser readmitidos en este segundo período académico del 2020.

Las autoridades universitarias anunciaron este día que a mediados de junio dicho proceso se reactivará y a través de su diario Presencia Universitaria publicaron los requisitos a seguir para lograrlo.

Del 10 al 21 de junio, la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (Voae) abrirá el proceso de solicitudes de reingreso para el segundo período académico intensivo 2020 de carreras trimestrales.

Entre los requisitos que los interesados deben cumplir es tener un índice entre 30 y 59%, el año de ingreso no es importante; asimismo, existe el requisito de no haber ingresado a la Unah por el término mínimo un período académico.



"Los estudiantes a solicitar el reingreso debieron cursar y aprobar las asignaturas generales establecidas en los planes de estudio (Español, Sociología, Filosofía e Historia de Honduras); de no haberlas cursado, es obligatorio hacerlo en la modalidad en línea una vez que se apruebe su readmisión", citan en la convocatoria.



Las solicitudes deben realizarse de manera formal, cumpliendo con todos los pasos establecidos en la página de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción (Dipp) www.registro.unah.hn las mismas deberán hacerse del 10 al 21 de junio del año 2020.

Posteriormente, el estudiante debe tomar una captura de pantalla según el resultado de su solicitud en línea.



Luego de cumplir con los requisitos y procesos establecidos, el estudiante debe firmar una ficha de compromiso en la Voae, presentando la captura de pantalla de la solicitud en línea y el historial académico extendido por Registro.



"Conscientes de la actual pandemia por COVID-19, la firma presencial del compromiso será sustituida por el acuse de recibido al correo que desde VOAE se enviará el 22 de junio a los estudiantes que realizarán la formal solicitud en línea", explican.



La Voae recalca a los estudiantes que deben estar atentos al ver el correo, acusar de recibido adjuntando el historial académico y la captura de pantalla de la solicitud en línea.