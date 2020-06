Colegio de Microbiólogos pide dotar de equipo de protección a sus agremiados

Tegucigalpa, Honduras.

El Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras exteriorizó este miércoles a través de un comunicado su pesar por la muerte del doctor Julio César Licona Pérez, quien formaba parte de su gremio.

A su vez, el Colegio lamentó que varios compañeros que laboran en las Secretaría de Salud estén infectados por COVID-19, tal y como habría ocurrido con el doctor Julio César Licona Pérez, cuyo fallecimiento se dio a conocer en las últimas horas en la capital hondureña.

"Desde el inicio de la emergencia en nuestro país hemos puesto a disposición de las autoridades la experiencia y capacidad de todo el gremio, siendo los profesionales de la Microbiología del sector público quienes desde que comenzó la pandemia han estado y seguirán estando junto con otros médicos al frente de la atención de pacientes", indicaron en su comunicado.

Los microbiólogos han tenido un papel fundamental en la atención a la pandemia del coronavirus.

Exigieron al Gobierno y a los empleados del sector privado proveer de todo el equipo de protección personal y demás insumos de bioseguridad en cantidad y calidad adecuada a los agremiados que laboran en los diferentes establecimientos de Salud del país, ya sea realizando labores asociadas a la atención de la pandemia o por trabajo rutinario de diagnóstico clínico de laboratorio.

Un llamado

El Colegió pidió a los agremiados a que no se expongan a situaciones de riesgo debido al ejercicio profesional si no cuentan con el debido equipo de protección, siendo que esto puede derivar en problemas de salud personales o a sus familias. "Las leyes de nuestro país protegen al trabajador de la Salud y lo eximen de responsabilidad si no están dadas las condiciones ideales para realizar la labor", remarcaron.

Demandaron al Gobierno un plan especial de atención a los establecimientos de Salud públicos y privados, tal y como se ha determinado por la mesa intersectorial para la reapertura inteligente de la economía del país. Además, asegurar la protección de todo el personal de Salud, integrando a los Colegios Profesionales paras su ejecución y supervisión.

"Reiteramos nuestro compromiso en pro de la salud del pueblo hondureño y manifestamos nuestra mejor disposición para seguir aportando en esa situación de emergencia, pero exigimos respeto que como profesionales de la Salud merecemos", concluyeron en su escrito.