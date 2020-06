Hospital del Tórax solo tiene equipo de bioseguridad para una semana, denuncian médicos

Tegucigalpa.



Ante el creciente número de contagios de COVID-19 y con el propósito de exigir una rápida respuesta, médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar (conocido como Hospital del Tórax) denunciaron este miércoles la falta de equipo médico, pruebas, equipo de bioseguridad, y tratamientos para tratar a pacientes con el nuevo coronavirus.



En conferencia de prensa la doctora Suyapa Sosa leyó un pronunciamiento en el que se expone el poco apoyo que está recibiendo el Hospital del Tórax para combatir la pandemia.



"No podemos cargar culpas ajenas, tenemos que decir la verdad. Hay que presionar para que den respuesta. Hay 89 camas disponibles para COVID y tenemos 76 pacientes hospitalizados. Sólo hay 12 camas disponibles", reveló la doctora Sosa.





Indicó que al día se registran unos 15 ingresos de personas con COVID-19, por lo que "probablemente el jueves no haya cupo" para más pacientes.



Explicó que en estos momento están preparado para dar respuesta a la grave situación del país.



"Hemos estado asesorando y averiguando, con todos los indicadores que hay un hospital no puede tener el 100% de ocupación porque eso es peligroso, en este momento tenemos el 85.3% de ocupación y lo ideal es tener un 85%", expuso. Agregó que lo peligroso de llegar al 100% es porque colapsan los hospitales y se tiene que dejar un margen para no colapsar.



Aclaró que el Instituto Cardiopulmonar tiene "toda la buena voluntad para abrir más cupos", pero el problema es presupuestario, ya que el hospital tiene un presupuesto asignado pero que no incluye COVID-19.



"Se han hecho gestiones y quien tiene que dar la respuesta es Sinager porque ellos están encargados del presupeusto para COVID-19", indicó Sosa.

Incongruencias

La médico también denunció que que hay una "incongruencia total" en relación a los casos de personas fallecidas con coronavirus en Honduras, los cuales son oficializados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

"El problema es que ellos solo están reportando los que tienen el PCR positivo, pero nosotros les dijimos tenemos un atraso de más de 3 semanas que no sabemos si un paciente ha muerto de COVID positivo porque muchos de estos pacientes ya fallecieron y aún hoy no tenemos una respuesta de estos resultados", explicó.



Además, acotó que Honduras tiene un atraso de más de 2,000 pruebas de coronavirus. "El Laboratorio Nacional de Virología no tiene todo el personal ni todo el equipo, no es correcto ni justo que sigamos siendo víctimas los que estamos trabajando y los demás se roben el dinero o no den respuesta", dijo.

Sin ventiladores

La doctora Sosa lamentó que si en estos momentos la vida de un paciente del Hospital del Tórax dependiera de un ventilador, el paciente "estaría destinado a morir porque solo tenemos 6 ventiladores en uso que están usandose". "Hay promesas que llegarán cuatro y ahorita solo hay sies ventiladores", expresó.

Aclaró que los otros ventiladores recibidos a inicios de la cuarentena "no son para el tipo de gravedad de los pacientes. Son maquinas que tienen una alerta desde el año 2015 que se apagan espontáneamente; no van a durar para estar encendidos todo el día".



Finalizó con que "todos somos víctimas de lo mal que se ha manejado la pandemia, no hay que crear falsas espectativas a la población porque no las hay".

El pronunciamiento de los médicos