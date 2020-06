El resumen de las noticias de Honduras y el mundo del martes 2 de junio

San Pedro Sula, Honduras

Este es el resumen de las principales noticias de Honduras y el mundo del martes 2 de junio de 2020.

Continuando con la reapertura de la economía hondureña, el sector textil maquilero contratará 4,000 nuevos trabajadores en el próximo trimestre, anunció Mario Canahuati. La empresa Lear Corporation anunció la contratación de más de 1,000 trabajadores en junio y julio, los cuales se agregarán a los 8,900 que tiene actualmente. Las empresas del sector adoptan el Protocolo de Bioseguridad con la cual operará para dar seguridad a sus empleados.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte se prepara para poner en funcionamiento los protocolos de bioseguridad establecidos por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, implementando estrictas reglas de acuerdo con la terminación del número de identidad, pasaporte o carné de residencia de cada ciudadano que desee realizar trámites.

La directora del Hospital Cardiopulmonar, Nora Maradiaga, informó que cuatro personas murieron hoy por COVID en ese centro asistencial. Agregó que en los últimos 10 días fallecían en promedio dos personas, sin embargo, este martes los fallecimientos subieron a cuatro.

El director del Hospital Escuela, Osmín Tovar, informó que solo el fin de semana fallecieron seis pacientes sospechosos de COVID-19 en ese centro asistencial, entre ellos un microbiólogo quien laboraba para ese centro asistencial al tiempo que recriminó que los resultados de las pruebas de PCR sean tardías.

Un privado de libertad con sospechas de COVID-19 falleció este día en un hospital del municipio de Puerto Cortés, informó la vocera del Instituto Nacional Penitenciario, Digna Aguilar. El reo presentó complicaciones respiratorias, siendo trasladado al Hospital de Puerto Cortés.

Dos decesos de niños a causa de dengue se confirmaron en las últimas horas en Honduras. Ambos fallecidos procedían del oriente del país, pero uno murió en El Paraíso y otro en el Hospital Escuela en Tegucigalpa.

Unas 173 familias han sido afectadas por las intensas lluvias, debido al paso de la depresión y tormenta tropical Amanda en el país. Los departamentos de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, Ocotepeque, Lempira, La Paz, El Paraíso y Copán, permanecen bajo alerta amarilla.

Internacional

La tormenta tropical Cristóbal se formó en el golfo de México, marcando un nuevo récord al convertirse en el tercer ciclón con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico. La alerta por el fenómeno va de Campeche a Veracruz.

Nueva York vive este martes una nueva ola de protestas en contra del racismo, pese al aviso de las autoridades de que el coronavirus se puede extender y tras una noche de saqueos en Manhattan que llevó al alcalde a extender el toque de queda hasta el próximo domingo. De Blasio amplió el toque de queda hasta este domingo debido a los disturbios y saqueos que han seguido a las protestas pacíficas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía, condenó la violencia y aseguró que "vienen duros días" pero la ciudad "superará" el conflicto.

El aspirante demócrata a la Casa Blanca Joe Biden acusó el martes al presidente Donald Trump de transformar Estados Unidos en un "campo de batalla" y de "usar" al ejército "contra los estadounidenses". Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, exigió a Trump, ser el "sanador en jefe" y "no avivar las llamas", al criticar al mandatario por la lectura de pasajes de la Biblia en medio de la ola de protestas que han agitado más de 70 ciudades en el país.

La Asamblea Nacional anunció este martes el fallecimiento de la legisladora Rita Fletes Zamora, quien se convirtió en el quinto diputado de Nicaragua y cuarto sandinista que muere en los últimos 60 días. El Parlamento nicaragüense no informó las razones del fallecimiento de Fletes, una diputada suplente veterana del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional.

El actor y comediante Héctor Suárez falleció este martes a los 81 años, informó su hijo Héctor Suárez Gomis. Héctor Gómez había sido diagnosticado con cáncer en 2015 y ya había tenido 10 cirugías relacionadas.

Deportes

Marcelo Rebelo da Sousa, presidente de Portugal, dejó entrever que la próxima final de Champions podría disputarse sobre suelo luso al señalar que "Tengo la sensación de que todavía podemos tener buenas noticias en términos de fútbol internacional en Portugal en el mes de agosto". Además dejó claro que no correrán riesgos a la hora de incorporar público en los partidos del campeonato doméstico. "No vamos a apresurarnos, no queremos que haya avances y retrocesos".

El delantero brasileño Neymar se sumó este martes a las protestas contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos al adherirse a la campaña virtual 'Black Out Tuesday' promovida por el mundo de la cultura. "Vidas negras importan", afirmó el atacante del París Saint-Germain en su perfil oficial de Instagram.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, afirmó que no descarta la posibilidad de que pueda entrar público a los estadios de fútbol en la fase 3 de la desescalada, pero señaló que dependerá de la evolución de la epidemia del COVID-19 en todas las comunidades autónomas.

El delantero argentino Lautaro Martínez está muy cerca del Camp Nou para la temporada 2020-21. Según la prensa italiana, el futbolista del Inter de Milán ya tiene un acuerdo total con el Barcelona. Lautaro Martínez firmará con los azulgranas por cinco años y cobrará 12 millones de euros más bonos por cada campaña en el Barcelona.

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, destacó lo "difícil" que fue estar "dos meses sin tocar el balón" durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus y celebró el regreso a la normalidad en los entrenamientos, ya pudiendo disputar partidos a la espera de la reanudación de LaLiga Santander, que marcó como objetivo.

Los clubes profesionales franceses reclamaron este martes al gobierno que se movilice por la reanudación del fútbol durante el verano, exigiendo ayudas económicas para el sector y "estadios abiertos" al público para el inicio de la próxima temporada.

El futbolista hondureño Jonathan Rubio está libre de coronavirus por lo tanto se encuentra listo para volver a las actividades deportivas con el Tondela, club de la primera división de Portugal. El equipo, el equipo técnico y el personal de Tondela tuvieron pruebas de covid-19 el lunes y todas resultaron negativas, anunció el club en su página oficial.

Tras la cancelación del Clausura 2020, la Liga Nacional de Honduras analiza lo que será el comienzo del próximo torneo Apertura 2020 en la primera quincena del mes de agosto, en donde se está planificando una serie de protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de la pandemia del Covid-19. El campeonato se estaría reanudando en tres fases. La primera con entrenamientos individuales, luego entrenos grupales con entrenos colectivos y tácticos, la última es la disputa de cada uno de los partidos.