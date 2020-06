Algún día se van a encontrar con Dios: El último mensaje de George Floyd

Minnesota, Estados Unidos.

La muerte de George Floyd mantiene sumido en el caos a Estados Unidos con violentas protestas y disturbios por el asesinato del hombre afroamericano a manos de un policía blanco, en lo que muchos han denunciado como un acto de racismo en EEUU.

Poco antes de su brutal arresto y posterior muerte, Floyd divulgó un video en sus redes sociales en el que afirmaba que "la generación de nuestros jóvenes está perdida".

Floyd, cuya muerte ha causado protestas, disturbios y saqueos en las principales ciudades de Estados Unidos aseguró que las generaciones más jóvenes estaban “claramente perdidas” y que “ya no sabía que decir” al respecto.





“Ustedes los jóvenes andan por ahí con armas, las usan en el medio de multitudes. Están matando niños”, agregó.



“Un día un negro me dijo que un joven sabía lo que estaba haciendo porque podía usar un arma. Fue una locura que un hombre de mi edad estuviera aprobando esa mierda. Usan armas y después cuando van a su casa a la noche les tiemblan las rodillas. Pero eso no lo muestran porque sino no serían duros”, indicó.



“Vamos, hombre. Vuelvan a casa. Algún día se van a encontrar con Dios. Y ahí vas para arriba o para abajo”.

Floyd, un ciudadano negro 46 años, murió después que un policía blanco lo inmovilizara y le presionara el cuello con la rodilla durante más de nueve minutos, incluso cuando éste ya no respondía.



El video de Floyd diciendo "No puedo respirar" generó conmoción en Estados Unidos y desató una ola de protestas pacíficas, acompañadas de disturbios nocturnos y saqueos en algunas ciudades que han obligado a varias localidades a imponer el toque de queda.



Derek Chauvin, el policía que inmovilizó al fallecido, fue arrestado el viernes y se le imputaron cargos por homicidio involuntario, según los resultados de la primera autopsia que reveló que Floyd padecía daños en las arterias coronarias.



La familia, en desacuerdo con esta tesis, busca que el agente sea acusado de homicidio en primer grado y que otros tres agentes que también estaban en el lugar sean procesados.