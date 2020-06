Anonymous revela audio de Michael Jackson que sugiere que habría sido asesinado

Estados Unidos.

Michael Jackson se convirtió en tendencia en las redes sociales debido a la publicación de un supuesto audio, grabado un día antes de su muerte, en donde se le escucharía temeroso por su vida.

La publicación del material fue adjudicada a Anonymous, grupo de hackers y activistas sociales que reapareció el 31 de mayo con amenazas al Departamento de Policía de Minneapolis sobre dar a conocer el historial delictivo de la organización, después de la muerte de George Floyd presuntamente a manos del oficial Derek Chauvin.

El audio revelaro sería una conversación entre el "Rey del pop" y su abogado, Dieter Wiesner, con quien Jackson habría hablado un día antes de su muerte.

"No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que se quieren deshacer de mí. Ya no quieren que esté aquí.",se escucha en el audio, en supuesta voz del intérprete de "Beat It".

"Pueden dispararme, pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme, y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas", agregó.

La veracidad del audio y la atribución de su filtración a Anonymous no han sido comprobadas ni verificadas, sin embargo, su publicación generó controversia, pues usuarios de Twitter concluyeron que el cantante hablaba de una supuesta red de pedofilia, pese a que esto no se escucha en el material.

El "Rey del Pop" fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles, el 25 de junio de 2009. De acuerdo con peritajes, la causa del deceso fue intoxicación derivada de una sobredosis de Propofol y Benzodiazepina.

Hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial de parte de la familia de Jackson o de sus representantes legales.