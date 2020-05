Wilson Palacios hace oficial su retiro del fútbol y revela su nueva faceta

Miami, Estados Unidos

El talentoso mediocampista hondureño Wilson Palacios, hizo oficial este domingo su retiro del fútbol profesional luego de varias temporadas de estar destacando en el campo nacional e internacional.

En declaraciones al programa Cinco Deportivo, el volante informó que a sus 35 años de edad tomó la decisión de ponerle fin a su etapa como futbolista siendo la Real Sociedad de Tocoa el último club al que perteneció.

"Ya no volveré a jugar más, hablé con la gente de la Real Sociedad, mi último equipo y les agradecí porque me trataron muy bien, fue una bonita experiencia, pero ya tomé la decisión de no jugar más profesionalmente”, declaró de manera contundente el Mundialista con Honduras en 2010 y 2014.

Y añadió: "Soy Olimpia de corazón, siempre lo seré y me quería retirar ahí, sin embargo por circunstancias ajenas a mi voluntad no lo pude hacer, no me arrepiento de haber ido a Real Sociedad ya que me trataron muy bien”.

Además, Wilson Palacios indicó que ahora comenzó a incursionar como agente de futbolistas siguiendo los pasos del exdefensor Víctor "Muma" Bernárdez y otros exjugadores.

Trayectoria de Wilson Palacios:

Jugó en los clubes: Olimpia, Birmingham City Wigan Athletic, Tottenham Hotspur, Stoke City, Hull City, Philadelphia Union, Miami F. C. y Real Sociedad.