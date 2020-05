“Para triunfar no se debe limitar a 8 horas de trabajo”: Roger Valladares

San Pedro Sula, Honduras.

Innovar, aprovechar al máximo cada minuto y contar con personal calificado son algunas de las claves para hacer crecer un negocio, según el empresario hondureño Roger Valladares.

El presidente de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) presentó la videoconferencia “Emprender en tiempos de crisis” como parte de la serie de webinar denominada “De la crisis a la transformación”, una iniciativa que desarrolla la UTH para apoyar a las mipymes a impulsar sus negocios.

Para Valladares, la solución para superar la crisis económica que conlleva la pandemia del COVID-19 no es aislarse con temor, sino que los hondureños le apunten a la creatividad e innovación en sus emprendimientos.

Como una analogía, el empresario citó los ejemplos de la devastación que la Segunda Guerra Mundial dejó en Alemania y Japón y de cómo sus pueblos gracias a su determinación se reconstruyeron de las cenizas y llegaron a ser líderes de la industria y la economía mundial.

En ese sentido, dijo: “No son los políticos los que van a sacar adelante el país, sino sus ciudadanos a través de sus empresas y negocios”.

Para Valladares, muchos emprendedores fracasan porque ven todo de forma negativa y cuando tropiezan no se pueden levantar.

“Creo en los tropiezos, pero no en los fracasos. Los que fracasan son los que se caen y no se levantan. Se quedan sin ideas, hay que ser optimistas. Si quieres tener éxito, sueña y trabaja”, dijo el empresario a las personas conectadas en la conferencia impartida a través de la plataforma Zoom.

Valladares recomendó a los emprendedores a iniciar un negocio en un área o sector que dominen o conozcan para aumentar la probabilidad de éxito.

Asimismo recordó que la mayor dificultad que tienen muchos es la falta de capital para concretar sus ideas de negocio, en ese sentido los instó a que se asocien con personas de plena confianza porque “dos cabezas pensando siempre son mejor que una”. Su recomendación también a la audiencia de la conferencia fue que si se logra establecer un negocio exitoso no se debe limitar a un solo sector, sino que se debe innovar y diversificar con otros negocios. “No se queden con el producto o servicio inicial, se debe innovar constantemente”, dijo. Entre los errores más comunes que el empresario enumeró y que se deben evitar son llevar una vida de excesos y limitarse a ocho horas de trabajo diarias.

“Los triunfadores se levantan temprano, no se ponen un horario, no tienen feriados ni descansos. Si solo trabaja 8 horas difícilmente triunfen. No aparenten lo que no tienen, conozco millonarios que visten de forma modesta y personas que no tienen nada y andan con zapatos de 700 dólares”, comentó el empresario