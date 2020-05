Hondureña, campeona de taekwondo, se gradúa en Harvard e inspira con su historia

Estados Unidos.

"Salí de Honduras no para abandonar mi país, sino para crecer, conocer y anunciarle al mundo que mi tierra es más que los miles de problemas que nos inundan. Mi país es una fábrica de sueños", escribió en redes sociales la joven hondureña Ana Suazo (22), recién graduada de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard.

Esta joven sampedrana obtuvo su título en la universidad que ocupa el puesto número uno en el ranking académico mundial, luego de cuatro años de arduo esfuerzo y varios más de sacrificio previo para alcanzar una beca completa.

Suazo, egresada con honores del colegio Saint Peter's Academy, tuvo una ceremonia de graduación atípica, pues debido a la pandemia de COVID-19, esta se realizó de manera virtual y compartió con sus padres a través de una pantalla.

Aunque los planes cambiaron, pues sus padres no pudieron viajar, el sentimiento de orgullo por haber alcanzado este importante logro sigue siendo el mismo. "Increíblemente honrada de representar a mi país como una hondureña nacida en San Pedro Sula, de la familia Suazo Rivera, graduada de Harvard College. No estoy en mi casa, ni en mi país, ni con mi familia. Pero el amor y el apoyo que he tenido tanto a la distancia como en persona, durante mis 22 años, se sienten hoy más que nunca", escribió en su cuenta de Facebook.

Suazo agradeció a sus padres, amigos, docentes, colegas, padrinos y a la nueva familia que la hospedado en EEUU durante la crisis sanitaria. Pero especialmente a Raúl Jordan, su amigo desde la infancia y quien la inspiró a buscar una oportunidad de estudio en Harvard, ya que él también es otro hondureño que obtuvo su título en este campus norteamericano.

- Una joven decidida a alcanzar el éxito -

El éxito de esta jovencita no es casualidad, ni producto de la buena suerte. Desde niña ha sido muy madura y disciplinada, además viene de un hogar de padres luchadores que le han demostrado que con pasión puede llegar lejos.

"Ana siempre ha sido muy aplicada y hace las cosas con excelencia. Desde niña le han fascinado los deportes y la música, aprendió a tocar saxofón y violín. Como padres tratamos de apoyarla en cada nuevo desafío que se propuso", dijo a Diario La Prensa Luis Suazo, padre de la hondureña.

A los ocho años comenzó a practicar taekwondo, instruida por el máster Guillermo Erazo, disciplina que también marcó su vida. Suazo es campeona nacional y centroamericana en esta rama de las artes marciales, en la cual sufrió una fractura en la nariz que la no detuvo.

Ana Suazo es campeona nacional y centroamericana de taekwondo. Ahora es campeona nacional de colegios de Harvard al ingresar a la selección de rugby.

Sin embargo, estos triunfos han llegado con mucho sacrificio. A su padre se le quiebra la voz al recordar el momento en el que su madre (la abuela paterna de Ana) se sometió a una cirugía de corazón abierto un día antes de que Suazo compitiera para ingresar a la Selección Nacional de Taekwondo. Ella le pidió a su nieta que ganara y le dio la bendición para perseguir sus sueños.

A pesar del difícil momento que la familia atravesaba, Suazo decidió cumplirle a su abuela y viajar a Tegucigalpa para competir. Ella lo logró, sin embargo su abuela falleció y no pudo ver el triunfo de su nieta. "No fue una decisión fácil, pero Ana hizo lo que mi mamá hubiera querido que lograra", relató con dolor y nostalgia el padre de Suazo.

De la pasión por las artes marciales pasó al sueño de alcanzar un cupo en Harvard, la inspiración le llegó gracias al ejemplo de su amigo Raúl Jordan. "Soñábamos en grande desde que éramos niños", dijo la hondureña.

"Durante dos años comenzó a indagar cómo ingresar a esa universidad, se encerraba en su cuarto a estudiar y tiempo después consiguió que cuatro diferentes campus la aceptaran, pero ello escogió Harvard. No somos una familia de dinero simplemente somos luchadores, así que cuando me llamaron para preguntarme si podía pagar la mensualidad, les expliqué con honestidad que no podía y le dieron una beca completa a Ana", narró su padre.

En este campus no pudo seguir con el taekwondo, pero se convirtió en campeona nacional de colegios de Harvard al ingresar a la selección de rugby.

"Ella tiene un corazón muy generoso, pero un alma de guerrera. Siempre está pensando en ayudar a los demás y eso ha sido una característica constante en ella. Nunca se da por vencido y es una líder", agregó su orgulloso padre

- Quiere ser presidenta de Honduras -

Sus padres han sido una gran inspiración para Suazo. Ambos se graduaron como ingenieros eléctricos. Su papá obtuvo una beca para estudiar en Brasil y así alcanzó sus estudios y su madre, Noelia Rivera, se tituló con honores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

La joven hondureña ahora va en busca de su maestría y doctorado.

Su hermano, Juan Fernando Suazo, también se graduó con honores de la carrera de medicina en la Unah. Ahora ella se prepara para comenzar a laborar en junio en una organización no gubernamental de EEUU que trabaja para la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, desea continuar preparándose para obtener un máster y un doctorado; y así convertirse en presidenta de Honduras. "Ella desea marcar una huella en su país, ayudar a más jóvenes a lograr sus metas y nosotros la apoyaremos como siempre", concluyó su feliz padre.