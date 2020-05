Continúan diálogos para reactivar el transporte público en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El secretario de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Madero, anunció este viernes que en las próximas horas se espera llegar a un acuerdo con dirigentes del transporte público en nuestro país.

En los últimos días la dirigencia de taxis y buses ha ejecutado protestas a nivel nacional con el objetivo de lograr que se les autorice reactivar sus operaciones, paralizadas desde hace más de 70 días para evitar la propagación de la enfermedad.

Ministro Carlos Madero

Los transportistas reconocen que han recibido alimentos para paliar la difícil situación que enfrentan, pero ahora demandan un bono ya que en sus familias deben cubrir otras necesidades básicas como el pago de los servicios públicos, entre otros.

Madero apuntó que el transporte público es “uno de los actores que está sufriendo más por esta pandemia, eso lo comprendemos muy bien, por lo que hemos tratado de entrar en pláticas con ellos, todavía no hemos llegado a nada firme, aunque sabemos que el tema de la pandemia está arreciando en los últimos días”, expresó.

Aglomeración de personas

El funcionario recordó que lamentablemente uno de los principales focos de contaminación es el transporte público por la naturaleza de sus operaciones, las cuales implican aglomeración de personas que no se conocen entre sí.

“Está comprobado en las grandes ciudades que cuando se reactivó el transporte público de pasajeros la situación se complicó, a pesar que en esos países funcionan sistemas de transporte público más sofisticados que el nuestro”, señaló.

“Nosotros esperamos llegar a un acuerdo con la dirigencia del transporte y a la vez estamos buscando escenarios para ver cómo se les ayuda”, manifestó.

Recordó que están estructurando un programa de transferencias monetarias electrónicas que permitirá asistir financieramente a la gente. “Yo me solidarizo con ellos, pues no es fácil por lo que están pasando y también me solidarizo con las empresas que hoy no pueden operar en forma normal, porque simplemente las condiciones no lo permiten”, enfatizó.

Plan piloto para taxis

Las autoridades han anunciado que la próxima semana el sector taxi reanudará operaciones bajo la modalidad de pilotajes en Tegucigalpa, por lo que un reducido número de unidades podrá circular en la capital con dos pasajeros y cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad.

Los protocolos de bioseguridad a implementarse han sido elaborados con la contribución de expertos y la asistencia técnica y financiera de la Unión Europea, normas que son de obligatorio cumplimiento una vez la empresa o sector haya sido autorizado para operar.

Lo que se ha evitado

Presidente Juan Orlando Hernández

En tanto, el presidente Juan Orlando Hernández Hernández se refirió al tema de la reactivación de la economía en el país y aseguró que “no existe una apertura inteligente sin preservar la salud y la vida del pueblo hondureño, por encima de cualquier situación o interés”.

Destacó que “Honduras está en un nivel aceptable en los hospitales frente a la pandemia, al grado que se ha evitado llegar al panorama oscuro y apocalíptico que se predecía", pero advirtió que la población no debe confiarse porque la situación puede cambiar de la noche a la mañana.

Incluso dijeron, comentó Hernández, “que los hospitales iban a llenarse y a colapsar el sistema, que los médicos no podrían con tantos casos y que tendríamos problemas con el abastecimiento para el sistema hospitalario”. Sin embargo, dijo que así como resulta de incierto y desconocido el virus, “se han cometido errores y se les ha buscado solución, pero es algo que ha sucedido en todos los países del mundo.

Dato La Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas y Aplicación de Protocolos de Bioseguridad (decreto 58-20202) fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta y contempla sanciones a quienes incumplan las medidas establecidas.

Consideró que nadie se iba a imaginar a inicio del año que en Honduras hoy sería obligatorio el uso de mascarilla y el distanciamiento social, “y por eso es una nueva realidad que tenemos aceptar y manejar”.

Reconoció que se han abierto algunos sectores de la economía, que faltan muchos y que entiende las presiones. “Estoy consciente: no podemos seguir encerrados toda la vida, es natural el miedo, pero igual debemos dar un paso para aprender a vivir de esta nueva forma”, indicó el titular del Ejecutivo.