El resumen de las noticias de Honduras y el mundo del jueves 28 de mayo

San Pedro Sula, Honduras

Este es el resumen de las principales noticias de Honduras y el mundo del jueves 28 de mayo de 2020.

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, indicó que el Hospital Leonardo Martínez solo atenderá pacientes críticos y moderados con COVID-19, esto como parte de la organización de los servicios sanitarios en el Valle de Sula. Cosenza apuntó que los pacientes leves o que presenten mejoría del virus en el Leonardo Martínez serán trasladados al gimnasio municipal de la ciudad de San Pedro Sula.

El jefe regional de la Salud de Santa Bárbara, Benjamín López Toro dijo que los municipios de Quimistán, Macuelizo y Las Vegas reflejan mayor preocupación en esa región occidental del país frente a la pandemia de COVID-19 por el nexo epidemiológico que tienen con el departamento de Cortés. Santa Bárbara registra 50 contagios de COVID-19, siete fallecidos y ocho recuperados y 10 de los 28 municipios presentan casos positivos del virus y se trabaja con el primer nivel de hospitalización.

Alrededor de 31 empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, han dado positivo de COVID-19, confirmó este jueves su director, Óscar Barahona. El galeno detalló que la mayoría de empleados positivos de COVID son médicos y enfermeras, mientras el personal administrativo es en menor escala. Agregó que todos se encuentran recibiendo su tratamiento y aislados en sus viviendas.

El jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, doctor Harry Bock, manifestó que se están viviendo semanas críticas en la capital hondureña con el aumento del número de casos de COVID-19 y pidió a los hondureños colaboración para seguir las medidas preventivas y no llegar tarde a los centros asistenciales.

El Comité de Emergencia Municipal de Puerto Cortés informó que se puso en cuarentena la base naval y el centro de estudios de esa zona tras la detección de 30 casos. Se procedió al aislamiento total dentro de las instalaciones incluyendo los de escala básica y oficiales en servicio. Codem realizará pruebas rápidas a todo el personal de las instalaciones y pruebas PCR a pacientes que lo ameriten.

El secretario de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Madero, anunció que la apertura de la economía podría darse el próximo 1 de junio, pero con un porcentaje de empleados, manteniendo la cuarentena y restringiendo la circulación mediante el último dígito de la identidad, pasaporte o carné de residencia. Aclaró que hasta el momento no hay garantías de que el país pueda lograr esa reapertura, pero la meta es llegar a hacerlo.

El presidente Juan Orlando Hernández señaló que no se puede hacer una apertura masiva de la economía, y que la misma debe ser paulatina ha garantizado la cadena de producción de alimentos, así como la construcción de carreteras y aeropuertos, para no retroceder en el manejo del COVID-19. El líder empresarial del sector maquilador Jesús Canahuati reconoció que aunque lo primordial es salvar vidas de la mano de los expertos sanitarios, también se deben salvar los empleos y no dejar que la economía muera, ya que seguir encerrados generará consecuencias terribles al país.

Una nueva jornada de protestas realizaron este jueves los transportistas a nivel nacional para exigir que el gobierno les otorgue un bono compensatorio y se les exonere del pago de la matrícula vehicular este año.

Alrededor de 190 títulos fueron entregados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. La máxima casa de estudios programó la entrega para los días 28 y 29 de mayo, así como para el 1 de junio, siendo recibidos en grupos de 20 egresados por hora, en diferentes horarios y con el distanciamiento debido.

Mayo cerró con un acumulado de casi 22 mil hondureños deportados, según el último informe del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. Desde el 1 de enero al 24 de mayo suman 21,622 hondureños deportados tanto por la vía aérea y terrestre. El informe oficial precisa que las autoridades migratorias de Estados Unidos han deportado a 9,541 hondureños, entre ellos 756 menores de edad.

Internacional

La ira iba en aumento y una persona murió el jueves en Minneapolis tras una segunda noche de furiosas protestas por el asesinato de un hombre negro mientras estaba bajo custodia de la Policía. Los manifestantes se enfrentaron con la Policía y saquearon e incendiaron tiendas de esta ciudad del norte de Estados Unidos, en una protesta que se extendió hasta la madrugada del jueves y dejó un muerto de bala.

Estrellas del mundo del entrenamiento han expresado su indignación a través de las redes sociales por la muerte del afroamericano George Floyd tras una detención violenta en el estado de Minnesota. Floyd, de 47 años, murió el lunes 25 de mayo después que un agente blanco prácticamente lo asfixiara con la rodilla después que lo tenía sometido en el suelo tras su detención.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó sus condolencias el jueves por el "muy triste" hito de las 100.000 muertes por coronavirus en el país, luego de que su silencio al respecto provocara críticas.

El alcalde de la capital de San José de Costa Rica, Johnny Araya, anunció que debido al coronavirus se tomó la decisión de suspender el Festival de la Luz de 2020, el principal desfile navideño del país que se realiza cada diciembre, esto para proteger la salud de los ciudadanos y porque además la pandemia está causando un fuerte impacto en las finanzas de esa municipalidad.

El gobierno de Venezuela evalúa aumentar el precio de la gasolina, prácticamente gratuita en ese país, tras el arribo de buques iraníes cargados de combustible en medio de severa escasez, dijo el presidente Nicolás Maduro, sin informar sobre las nuevas tarifas o su fecha de entrada en vigencia. Cinco buques con gasolina e insumos petroleros fueron enviados a Venezuela por Irán entre tensiones con Estados Unidos, que expresó "preocupación" por las relaciones, cada vez más estrechas, de Caracas con Teherán.

Deportes

La liga de fútbol de Italia, interrumpida desde el 9 de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus, se reanudará el 20 de junio, anunció este jueves el ministro de Deportes del país, Vincenzo Spadafora. Italia es la última gran liga europea de fútbol en anunciar sus planes.

La Premier League de Inglaterra se reanudará el 17 de junio, más de tres meses después de haber sido suspendida, debido a la epidemia del COVID-19, anunció este jueves la BBC, confirmando informaciones de otros medios. Dos partidos atrasados, incluido un duelo entre Manchester City y Arsenal, serán disputados ese miércoles 17 de junio, para poner al día el calendario.

El ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens, dijo este jueves que la vuelta del fútbol en el país austral parece lejana a pesar de que están trabajando en protocolos sanitarios para el retorno de la actividad en medio de la pandemia por el coronavirus que tiene como epicentro a Buenos Aires.

Los organizadores de la Maratón de Boston anunciaron este jueves que la edición 2020 no se podrá celebrar en la ciudad estadounidense a causa de la pandemia de coronavirus y propusieron la participación virtual de corredores en todo el mundo. La edición 124 de la histórica carrera de Boston, la maratón más antigua del mundo, estaba programada para celebrarse el 20 de abril, pero en marzo fue pospuesta hasta el 14 de septiembre debido a la irrupción de la pandemia.