Unah-vs comienza entrega de más de 190 títulos de medicina y enfermería

San Pedro Sula, Cortés.

Alrededor de 90 títulos de médicos generales, especialistas, licenciadas de enfermería y odontólogos, fueron entregados este jueves por parte de las autoridades de la Univesidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs).

Dato En total se entregarán 195 títulos, 22 de enfermería, 11 de la especialidad en pediatría, 87 de medicina general y 75 de odontología. De estos, 40 obtendrán su titulo con mención honorífica.

Luego de un mes de trabajo para agilizar los trámites correspondientes, la máxima casa de estudios programó la entrega para los días 28 y 29 de mayo, así como para el 1 de junio del presente año en el Valle de Sula, siendo recibidos en grupos de 20 egresados por hora, en diferentes horarios y con el distanciamiento debido producto de la pandemia de coronavirus que afecta al país.

Las autoridades de la Unah-vs organizaron una entrega de títulos muy diferente a las de años anteriores.

Los nuevos profesionales, pese a todo lo que acontece, dijeron sentirse satisfechos por el logro alcanzado, el cual significa años de esfuerzo, disciplina e inversión. Katheryne Mejía Rodríguez, una de las graduadas de Enfermería, no dejó de sonreír mientras sostenía el título en su mano.

“Estoy feliz y agradecida con Dios y mi familia por el apoyo que me dieron para llegar hasta este momento, no fue como lo soñé, pero si agradezco a la universidad por haber hecho todo lo posible para cumplirnos y haber atendido nuestro llamado, porque tener esta certificación es una necesidad, ya que en algunos lugares no están dando trabajo sin tener el título en mano”, expresó Mejía Rodríguez.

Los profesionales llegaron desde horas tempranas de este jueves a la Unah-vs.

"Con el señor rector hemos venido trabajando con todas las medidas de bioseguridad desde hace ya un mes, recolectando firmas y revisando expedientes de forma minuciosa, muestra de eso es la primera entrega de estos 195 títulos, los estudiantes estaban al tanto de los procesos y empezamos con Ciencias de la Salud en respuesta a la emergencia sanitaria que atraviesa el país”, explicó Jacobo Paredes Heller, director de la Unah-vs.

En su intervención, Paredes Heller añadió que luego de esta entrega inicia el protocolo administrativo para continuar con el proceso de entrega de títulos de las demás carreras, que tiene una duración de unas cinco semanas por la situación del COVID-19.

Fueron pocas las personas que se hicieron presentes a la entrega de títulos debido a las restricciones por parte de Seguridad y Salud.