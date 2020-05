Famosos protestan tras muerte de George Floyd a manos de la policía

Estados Unidos.

Estrellas del mundo del entrenamiento han expresado su indignación a través de las redes sociales por la muerte del afroamericano George Floyd tras una detención violenta en el estado de Minnesota (EEUU).

Floyd, de 47 años, murió el lunes 25 de mayo después que un agente blanco prácticamente lo asfixiara con la rodilla después que lo tenía sometido en el suelo tras su detención.

Famosos de la música y la pantalla como Adam Levine, Justin Bieber, Kate del Castillo y Anne Hathaway, entre muchos otros, recurrieron a las redes sociales para unirse a las protestas contra este acto que ya ha sido calificado como asesinato.

“¿Hasta cuándo? Qué triste y dolorosa la falta de compasión", expresó la mexicana Kate del Castillo, radicada en EEUU desde hace varios años.

La cantante Beyoncé compartió en su página web una foto de Floyd junto con el mensaje "Descansa en poder George Floyd".

El cantante estadounidense Adam Levine también condenó la violencia policial: “Todos somos humanos. Todos merecemos ser tratados como tales. ¿Cuántas veces tienen que romperse nuestros corazones antes de que pueda llegar el verdadero cambio? ¿Cuántas personas como George Floyd, su familia y muchas otras tienen que sufrir antes de que nosotros, como una sola persona, podamos DEJAR de hacer esto que se ha hecho con una frecuencia sorprendente? Se nos acaba el tiempo. Tiene que ser ahora”, señaló el vocalista de Maroon5.

La ex actriz de Disney Vanessa Hudgens escribió en su Instagram: “Hoy he llorado muchas veces. Ver a George Floyd ejecutado cuando ni siquiera se resistía al arresto... Me duele mucho el corazón. Estoy tan horrorizada y enojada de que esta mi***a todavía esté sucediendo. Todos somos humanos y no merecemos ser tratados de esa manera. Mi corazón y mi alma están con su familia y amigos que lo perdieron demasiado pronto”, escribió la cantante y actriz.

Con una ilustración del fallecido, la actriz de Hollywood Anne Hathaway envió el siguiente mensaje: “Este es George Floyd. Debería estar vivo. Merece justicia. Toma medidas enviando un mensaje de texto con la palabra FLOYD al 55156 y exige que los oficiales que lo mataron sean detenidos”.

El cantante canadiense Justin Bieber también externó su enojo y tristeza por la muerte de Floyd: “Esto debe terminar. Me enferma y me enoja que este hombre haya muerto. También me pone triste. El racismo es malo. Tenemos que usar nuestra voz, por favor, gente. Lo siento George Floyd”.

Miley Cyrus, Kim Kardashian, Beyoncé, Taylor Swift, Jamie Foxx, Viola Davis, Zoe Kravitz y Mandy Moore, entre otros famosos también lamentaron la violenta muerte de George Floyd.

George Floyd otro crimen racista y, lamentablemente, bastante común en EEUU

La muerte del estadounidense George Floyd se suma a la muchos otros afrodescendientes que han perecido a manos de agentes o ciudadanos que llenos de prejuicios racistas asumieron que su color de piel los hacía un peligro.

Según la policía, Floyd se había resistido a ser arresto por los agentes por un delito de falsificación.

Una transeúnte filmó la detención el lunes por la noche durante 10 minutos y la emitió en directo por Facebook Live. En las imágenes, un policía blanco mantiene a George Floyd boca abajo contra el suelo, apretándole el cuello con una rodilla.

El detenido se queja durante minutos de no poder respirar y de sentir dolor, mientras el agente le pide que mantenga la calma. Un segundo policía se preocupa de que no se acerquen los caminantes, que empiezan a increparlos cuando observan que Floyd ya no se mueve y parece inconsciente.

"Ya no respira, ya no se mueve, tome su pulso", repite un testigo mientras los policías esperan a una ambulancia que tarda varios minutos en llegar.

Floyd fue transportado a un hospital, donde falleció poco después.

La policía posteriormente trató de deslindarse de la muerte de Floyd indicando que el agente se percató que el hombre “sufría un problema médico" y entonces llamó a la ambulancia.

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, informó posteriormente que los cuatro agentes de la policía de Minneapolis implicados en la muerte de George Floyd habían sido despedidos, pero esa no es la justicia que la gente espera.

Tras la muerte de George las protestan han escalado en violencia mientras exigen justicia AFP

El hermano de Floyd, Philonise Floyd, dijo a CNN que los agentes que participaron en la detención y fueron despedidos, pero que siguen libres cuando deberían ser arrestados y acusados de asesinato.

"Necesitan ser arrestados y responsabilizados por todo, porque estas personas quieren justicia en este momento".

Benjamin Crump, abogado de la familia de Floyd, denunció un uso "abusivo, excesivo e inhumano de la fuerza" por un delito "no violento".

La asociación pro derechos civiles ACLU denunció la violencia policial "injustificada" contra los afrodescendientes. "El público ha visto el vídeo, llamar eso 'un incidente médico' es un insulto", añadió.

Tan solo en febrero pasado el joven afroamericano Ahmaud Arbery fue asesinado mientras trotaba en las cercanías de hogar en Georgia, los implicados son dos hombres blancos, uno de ellos exagente.