Un hombre con COVID-19 se tumba frente al Palacio Nacional de México

Ciudad de México.

Un hombre presuntamente con el COVID-19 se tumbó este jueves frente al Palacio Nacional de México en un llamativo acto de protesta por sus condiciones precarias y problemas que padece en su hogar.



Según informó Milenio Televisión, paramédicos están atendiendo al enfermo y certificaron que tiene síntomas equivalentes a los contagiados con el coronavirus SARS-CoV-2.





El hombre se llama Alfredo Morales y tiene 28 años.



Reivindica que no tiene luz en su municipio de Nezahualcóyotl y que al no poder aislarse frente al resto de su familia se tumbó ante una de las puertas de entrada del Palacio Nacional en la Calle de Moneda, por donde acceden habitualmente funcionarios y periodistas.



La zona está acordonada por una decena de paramédicos y personal de limpieza que llevan equipos de máxima protección y están esperando retirar al paciente con una ambulancia para desinfectar la zona.



Según medios, el enfermo no quiere moverse hasta que no se le garantice que tendrá luz en su hogar.



El hombre, con una botella de agua en la mano, lleva una carpeta con un cartel impreso en el que se lee: "CFE (Comisión Federal de Electricidad) niega servicio eléctrico a un paciente con COVID-19".





Las autoridades sanitarias mexicanas de salud informaron que el miércoles se registraron 463 muertes y 3.463 nuevos casos de COVID-19, su cifra máxima para una jornada.

Con estos últimos datos, México suma 8.597 fallecimientos y 78.023 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia en el país, a finales de febrero.



En el mismo Palacio Nacional, este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que en el país "ya se domó" la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, al tiempo que también disminuyó el riesgo de saturación de hospitales.



"Ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de saturación de hospitales que hubiese significado más pérdidas de vidas humanas y mucho dramatismo. Eso ya se superó", indicó el mandatario. EFE