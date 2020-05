Carlos Orlando Caballero rompe en llanto al recordar a Roberto Figueroa: "Me parece que es mentira"

San Pedro Sula, Honduras

El fallecimiento del exdelantero hondureño Roberto "El Macho" Figueroa ha impactado a miles y uno de los más afectados ha sido Carlos Orlando Caballero, exfutbolista y hoy entrenador que fue uno de los mejores amigos del exatacante catracho.

Carlos Orlando Caballero desde niño tuvo una amistad con Roberto Figueroa, por lo que hoy en exclusiva con Diario LA PRENSA recordó los grandes momentos que tuvo con "El Macho" Figueroa y ya sobre el cierre no pudo contenerse y rompió en llanto.

"Desde los 10 años nos conocíamos con Roberto, pasamos todas las etapas. Desde la escuela, colegio, liga mayor, en el Vida y hasta llegar a la élite de la Selección Nacional. Siempre estuvimos juntos en los equipos, el sueño nuestro fue jugar en Liga Nacional, llegar a un Mundial y jugar afuera, a él se le cumplió todo gracias a Dios. Me faltó salir al extranjero, pero sabía yo que estando él era como que yo estuviera representando", comenzó contando.

Palabras de Carlos Orlando Caballero

El nivel de Roberto "El Macho" Figueroa

Fue un jugador rentable con goles, cuando se encarrilaba para pegarle el balón tenía una peña, desde que colocaba la pelota la gente decia que era gol. A cada balonazo le ponía alma, vida y corazón.

Goleador

Roberto se hizo goleador en el Vida, era un jugador con gran pegada de a poco fue agarrando la técnica, fue un futbolista que siempre tenía el marco entre ceja y ceja, siempre fue goleador.

Compañerismo en la selección

El mal de Roberto era mío, había una hermandad y envidia de la buena. Tener toda esa gama de principios de juego, todo era por el bien del equipo y no personal.

Origen del sobrenombre

En el campo habían esos grandes pegadores, había uno que le decían Provincia y a otro Macho Prieto. Pero con la pegada Figueroa se quedó con el mote.

Homenaje en España a "El Macho" Figueroa

Fue un homenaje en vida y pudo palpar el cariño que le ofreció la gente del Real Murcia. Me contó que le salieron amigos cuando él jugó, pero por su trabajo en Estados Unidos tenía qegresar a trabajar, gracias a Dios recibió ese homenaje. Sentí que estaba bien y se sintió querido, se lo hicieron en vida y eso fue importante.

Top

Lo colocamos entre los primeros, como jugador en un tercer lugar y número uno como amigo por la nobleza, era una persona muy noble.

Última comunicación con "El Macho" Figueroa

Hablé con él hace tres meses, me dijo que en junio venía a San Pedro Sula por un mes para vernos.

Hace tres semanas le hablé a una hermana de Figueroa, que necesitaba el número de Figueroa porque me habían dicho que estaba enfermo. Desde el 11 de mayo no se volvió a conectar, yo tengo los mensajes y nunca pudo contestar, me hubiese gustado darle un consejo o palabras de aliento.

Mensaje de despedida

Todavía no sabemos digerir este trago amargo, fue un balde de agua fria. Me parece que es mentira, no quiero vivir la realidad. Mejor así me voy a quedar con el recuerdo que lo tengo en vida, espero su llamada".