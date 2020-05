Matan en La Ceiba a Eddy Ranks, cantante hondureño de dancehall

La Ceiba.



En un confuso hecho, la mañana de este miércoles fue asesinado el artista hondureño "Eddy Ranks", reconocido cantante de dancehall en La Ceiba.



Identificado como Eddy Gutiérrez (su nombre de pila), el artista perdió la vida tras ser herido de bala en plena protesta del gremio de taxistas de La Ceiba, quienes se tomaron la carretera CA-13 a la altura del puente Danto, exigiendo al gobierno hondureño la entrega de un bono de 7,000 lempiras que les fue prometido.

El ahora occiso fue levantado aún con vida y llevado al hospital Atlántida en una patrulla policial, adonde murió minutos después.



Se conoció que la víctima no era taxista y que residía en la colonia Satélite, muy cerca de donde se registró la manifestación de los conductores.



Información preliminar indica que Eddy Ranks supuestamente discutió con los taxistas debido a que tenían el acceso cerrado, luego se escucharon al menos dos disparos de arma de fuego.



Los ruleteros salieron a las calles a protestar porque llevan tres meses sin trabajar y lo más que se les ha dado, dijeron, "es una bolsa con alimentos para dos días".



"Ya no aguantamos, necesitamos que el gobierno nos escuche porque no podemos seguir así. Ya tenemos tres meses sin salir a trabajar y lo único que nos han dado es una ración de comida que no ajusta una semana. Necesitamos salir a trabajar tomando las medidas de bioseguridad", aseguró el taxista Eduardo Corea.