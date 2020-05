Chelato Uclés ingresa a quirófano para ser operado de su garganta

Tegucigalpa, Honduras.

El exseleccionador nacional mundialista, José de la Paz Herrera, mejor conocido como Chelato Uclés ya se encuentra en el quirófano del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para ser intervenido de su garganta, informó su hijo y periodista Rudy Urbina en su cuenta de twitter, este miércoles 27 de mayo.

"El profesor #ChelatoUclés acaba de ingresar al quirófano para que le implanten la prótesis que le permitirá respirar y comer normalmente", escribió en su red social.

El también exentrenador de equipos como Olimpia, Real España y Marathón estuvo internado por 23 días debido a las complicaciones que sufrió de salud en donde estuvo entubado por varias semanas, a inicios de este año.

A raíz de esto, su garganta sufrió cierto daño, situación por la que recibirá el implante respectivo.

El profe Chelato, desde su alta médica en marzo del presente, ha permanecido bajo los cuidados de los galenos en un hotel en el que ha estado pasando todo este tiempo de la cuarentena.

Urbina en su twitter también reveló que el profe escribió una carta de agradecimiento previo a someterse a la operación. En la misma expresó su "agradecimiento eterno".

Chelató Uclés cuando fue hospitalizado en el 2015 tras padecer complicaciones por pie diabético.

"Espero sortear con éxito este nuevo desafío y mis disculpas si la memoria me falla por no reconocer la ayuda de todos, espero agradecer personalmente a cada persona e institución que me colaboran en estos momentos que mi salud está quebrantada", redactó el maestro.

ANTECEDENTE

En 2015, José de la Paz Herrera tuvo una crisis del pie diabético. Luchó con todas sus fuerzas contra esta dolencia que amenazó su vida.

Tuvo que ser trasladado a Costa Rica donde logró curarse y después de un largo proceso de recuperación que libró en Siguatepeque, recuperó la movilidad y la normalidad en su vida. Incluso pensó en volver a entrenar de forma profesional.

Ahora nuevamente el Maestro ha ganado la batalla. Buenas noticias para el fútbol en estos días de zozobra mundial.