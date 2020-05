Pilotaje del rubro de transporte en Honduras comenzará la próxima semana

San Pedro Sula, Honduras.

Rafael Ruiz, comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), informó que la próxima semana comenzará el pilotaje del servicio de taxis en Tegucigalpa, capital de Honduras, y el transporte interurbano en San Pedro Sula, zona norte del país.

El comisionado conversó con Diario La Prensa y detalló cómo se llevará a cabo este proceso durante la crisis sanitaria que enfrenta el país y el mundo por coronavirus. "El pilotaje en la capital iniciará con un número reducido de taxistas quienes deben seguir estrictas medidas de bioseguridad. En el caso de San Pedro Sula, se comenzará con las unidades de transporte interurbano que brindan servicio solo al rubro de maquila", dijo Ruiz.

Las unidades de taxi que participen en el pilotaje de Tegucigalpa, transportarán únicamente dos pasajeros separados por cabinas y además, tanto conductor como pasajeros, deberán utilizar mascarillas y portar gel de manos.

"En el caso de los buses interurbanos en San Pedro Sula (para 66 pasajeros) solo podrán cargar la unidad con el 50% de viajeros", explicó Ruiz.

Ruiz añadió, que si en la primera semana de pilotaje se cumplen las instrucciones de bioseguridad, entonces en la próxima fecha podrán considerar hasta tres usuarios por unidad de taxi.

Dependiendo del resultado de este primer pilojate, este proceso continuará a nivel nacional de manera gradual y en tres etapas:

1. Municipios con bajo nivel de contagio por COVID-19: Aquellos lugares del país que no han registrado casos de coronavirus. En estos se comenzará con el 60% de la movilidad en el rubro del transporte e irá aumento un 20% cada vez hasta reactivarse en su totalidad.

"Como junta directiva hemos tomado la decisión de cancelar la concesión a quien no siga las medidas de bioseguridad y dárselo únicamente a quien sí se apeguen a ellas, ya que no queremos poner en riesgo la vida de las personas. Además, brindaremos apoyo a los transportistas para que tengan las medias de bioseguridad necesarias". Rafael Ruiz, comisionado del IHTT

2. Municipios con incidencia media de COVID-19: Es decir los municipios que han registrado de 1 a 30 casos de coronavirus. En estos lugares se iniciará con un 40% y se incrementará un 20% cada vez.

3. Municipios con alta incidencia de COVID-19: Los lugares del país en donde se han contabilizado más de 30 casos por la pandemia iniciarán con el 20% de la movilidad en el transporte público y también aumentará un 20% cada vez.

"El incremento en el porcentaje de la movilidad, dependerá de la atención que brinden los trabajadores del transporte y los usuarios a las medidas de bioseguridad que han establecido las autoridades de salud. Estamos realizando estudios técnicos con expertos en epidemiología para no ser un foco de contagio y evitar saturar el sistema de salud de Honduras", agregó Ruiz.

Explicó que desean trabajar en conjunto para obtener mejores resultados. "Este día tendremos una reunión con los transportistas y las autoridades municipales, porque es importante trabajar en conjunto para crear medidas que vayan de acuerdo a la realidad de cada sector".

- Entregarán bono alimenticio -

Por otro lado, el comisionado informó que en los próximos diez días estarán entregando un bono alimenticio a los conductores y ayudantes vía transferencia electrónica. "El primer desembolso se realizará en el mes de junio y dependiendo del comportamiento del virus en nuestro país, se evalúa hacerlo por un lapso de tres a seis meses".

IHTT se encuentra en la etapa de recopilación de datos para entregar dicho aporte, para ello solicitan a los dueños de empresas de transporte que envíen el nombre, número de identidad y de teléfono de cada conductor y ayudante.

Por último, Ruiz hizo un llamado a los más de 25 mil transportistas que constituyen este rubro en el país, para que hagan sus propuestas y así llegar a un punto de entendimiento. "Necesitamos reactivar la economía, pero debemos comprender que esto no pasará si no hay un compromiso real de todos. Es necesario entender que el rubro del transporte debe reinventarse, así como lo han hecho muchos oficios más en el mundo y este no es la excepción. A la vez es clave comprender que seguir las medidas de bioseguridad no es negociable, ya que estas son indispensables para volver a operar".