Pedro Troglio revela el equipo que le gustaría dirigir: "Es un club bárbaro, seduce a cualquiera"

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador argentino Pedro Troglio, confesó en las últimas horas su deseo de poder llegar a dirigir al club Colo Colo, uno de los mejores equipos en la historia del fútbol de Chile.

En conversación con el programa Grítalo América, el estratega del Olimpia no ocultó su deseo de llegar a dirigir al balompié chileno en un futuro muy cercano. En un principio, Pedro Troglio reveló que ha recibido llamadas de algunos clubes, pero al final no han podido llegar a un acuerdo.

"Varias veces me han llamado de distintos equipos, pero nunca nada concreto, nunca nada se cerró y como entrenador se va el técnico de Colo Colo y te llama un representante chileno y te dice "puedo tirar tu nombre en Colo Colo" y entras en una lista de 10 técnicos. Hay que ver si te eligen, he entrado en muchas listas, pero nunca estuve cerca", comenzó explicando.

Troglio mostró su respeto para el Olimpia, club en donde se ha ganado el cariño de la afición olimpista luego del campeonato obtenido en diciembre del 2019, pero indicó que le gustaría sentarse en el banquillo del Colo Colo de Chile.

"No quiero herir a un equipo como Olimpia que me lo está dando todo, acá es un espectáculo, pero Colo Colo estamos hablando de uno de los grandes de Sudamérica, es un club que seduce a cualquiera. Es un club bárbaro, algún día si se me da sería bárbaro y estoy muy bien", puntualizó.

Y añadió: "Todavía soy joven y todo es posible. Como jugador me contactaron de la Católica, Unión Española hasta de Huachipato una vez me llamaron para jugar, pero nunca me senté con un dirigente para poder llegar".