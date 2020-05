“Estamos por mal camino, ojalá clasifiquemos al mundial”: Héctor Vargas

San Pedro Sula.



El entrenador de Marathón, Héctor Vargas, es considerado uno de los mejores del país. Sus 23 años en Honduras y los cuatro títulos en la Liga Nacional (tres con Olimpia y uno con Marathón) lo hablan por sí solo.



El “León” de Formosa conversó en exclusiva con GOLAZO y, fiel a su estilo, se refirió a temas como; la Selección, Liga Nacional y Diego Vázquez.



“Este tiempo de cuarentena lo estoy dedicando a estar en familia, paso hablando con amigos de Argentina y lo importante por ahora es proteger la salud”, dijo Vargas.



El timonel de los verdes no se anduvo por las ramas y fue claro al decir que estaba de acuerdo con la cancelación del Clausura 2020.





“Yo si estaba de acuerdo para que se suspendiera el torneo ya que nuestro sistema de salud no es tan avanzado como el de Costa Rica. No podemos ser tan ingenuos y jugar. Aparte el tema económico en los clubes es crítico. Cuando me dijeron sobre la posibilidad de cancelarlo o anularlo lo miré bien. Nosotros estábamos a tres puntos de Motagua y había partidos importantes y todo podría pasar”, indicó.



El exentrenador de Olimpia, Victoria y Platense dijo que por los momentos ningún jugador de los que se quedaron sin contrato con Marathón (Mario Martínez, Esteban Espíndola, Kevin Espinoza y Carlos Discua) estén fuera del club.



“Ningún jugador está descartado, todo queda en la parte económica. Pero va depender de ellos si aceptan o no. Con el tema de Espíndola quedará a su criterio si desea seguir o no. Yo respetaré la decisión de él y de algún otro futbolista del club que desea salir”, recalcó.

Mejor jugador de la Liga Nacional

El timonel de los verdes reveló cuál ha sido a su criterio el mejor jugador como proyecto y el más consolidado que ha visto en la Liga Nacional.

“Yo creo que el mejor jugador que yo he visto en los últimos años aquí y por el potencial que le vi a Cristian Cálix no se lo he visto a ningún jugador como proyecto. Pero un jugador ya consolidado sería Romell Quioto”, destacó Vargas.



Vargas en su momento criticó la salida al extranjero del jugador Cristian Cálix al Atlas, tras su regreso a los verdes espera que el juvenil pueda retomar su nivel.



“Yo lo había vivido antes con otros jugadores, en el caso de Junior Lacayo, Anthony Lozano el mismo Quioto cuando fue a Polonia. Uno sabe cuándo el jugador está listo para jugar en el extranjero. Entonces en el caso de Cálix hay que retomar de nuevo todo el trabajo para cuando le toque salir, porque va a salir ya que tiene todas las condiciones”, comentó.



El técnico de los verdes dijo que todavía no ha planificado el siguiente torneo debido a la situación que atraviesa el país por el COVID-19.

Rebaja salarial

La actual crisis del COVID-19 está llevando a muchos clubes a rebajar salarios. El entrenador de los verdes manifestó que no tendría problemas si la directiva le solicita una rebaja.

“Seguro, si yo ganara lo que gana Pedro Troglio en el Olimpia que me reduzcan el 90%, porque lo que gana Troglio lo gana uno en todo el año. La parte económica nunca ha sido un problema para mí”.

Dardos a Diego Vázquez

Diego Vázquez le dijo a GOLAZO el jueves que se sumaba el torneo Clausura que se dio por terminado, sobre ello Vargas reaccionó:

“Él quiere sumarse ese título, este que se anuló, porque en definitiva quedó nulo, el tema es que Diego Vázquez nunca ganó una Copa Presidente, yo tengo una súper Copa y él también así que estamos bastante parejos, la diferencia está en la parte económica”.



Y agregó más sobre el tema: “Yo quiero saber qué le hizo ganar en la parte económica Diego a Motagua en los 6 años que tiene con el club porque hay una cosa que él dice; yo he jugado 12 finales; yo que tuve a Bilardo decía: 'el que sale subcampeón es el gran perdedor, los que pierden muchas finales no están considerados para dirigir a varios equipos'. Yo gané 7 veces las vueltas regulares, gané cuatro finales con los equipos denominados grandes”.



Para cerrar el tema de Vázquez, Vargas manifestó que a él le hubiera dado "vergüenza" celebrar un campeonato en plena crisis.



“Yo sinceramente no me hubiera sumado ese título. Yo por eso lo dije en una ocasión que no podemos traficar con la sangre, ellos jugaron una final con muertos en el estadio. Nosotros no podemos celebrar cuando hay fallecidos ahora por el tema de la pandemia. Me hubiera dado vergüenza celebrar un título en esta situación”, agregó.

La H y su mensaje a Fabián Coito

El técnico de los verdes no espera que la Fenafuth lo tome en cuenta para dirigir a la Bicolor.

“Yo creo que la Selección Nacional no pasa por los números. Si se la dieron a Hernán Medford que solo había ganado un título con el Real España, a Raúl Martínez Sambulá, entre otros, entonces más viene porque uno cuestiona cosas de la Federación. La propuesta de la Selección no va existir nunca porque no soy una persona que no cae bien a nivel de la Fenafuth y no voy a dejar de decir la verdad”, indicó.



Además Vargas ve demasiado “blando” al actual entrenador de la H, el uruguayo Fabián Coito.



“A Fabián Coito lo veo demasiado blando para clasificar al Mundial, ojalá le vaya bien por el bienestar del fútbol, porque yo no creo que con Jonathan Rubio a la cabeza, un jugador que está en la primera División de Portugal, podamos aspirar al Mundial, cuando otros países tienen jugadores en el PSG de Francia y jugando el otras ligas importantes”, comentó.



Vargas inclusive dijo que el proceso rumbo a Qatar 2022 va por mal camino.



“Estamos por mal camino, ojalá clasifiquemos al Mundial; ganándole a Chile cuando ellos nos pudieron meter 7 en el primer tiempo, (a mi) no me engañan, a la gente sí y digo en el caso de Rubio porque no es el nivel que tenía Julio de León, Danilo Turcios, Amado Guevara. No veo jugadores con peso en la H”.



Vargas argumentó que su opinión sobre Coito es porque no tiene experiencia con jugadores mayores y eso podría pasar factura en el proceso.



“No le veo la experiencia a nivel de selección mayor, él puede tener mucho conocimiento con jóvenes pero el mayor es diferente al joven. Si Coito no cambia de timón y da un golpe fuerte, nos podemos llevar una sorpresa para el 2022”.

Posible refuerzo verde

Por último el entrenador de Marathón reveló que podría traer al hijo del exjugador del Boca Juniors Martín Palermo, Ryduan Palermo, para reforzar al club para el siguiente torneo.

“Vamos a ver la situación económica y pueda venir. Ya lo he hablado con Martín Palermo y le dije que podía traerlo cuando quiera, me dijo que me avisaría porque hablaría con él, que estaba en México”, cerró.



Ryduan Palermo actualmente milita para el Tlaxcala FC​ de la tercera división en México.



El jugador argentino juega en la posición de delantero y Vargas está muy interesado en traerlo.