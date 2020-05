El tratamiento en casa contra el COVID-19 que ha salvado al menos 30 hondureños

San Pedro Sula, Honduras.

Al menos 30 hondureños dentro y fuera del país han vencido el COVID-19 gracias al tratamiento domiciliario del médico internista y dermatólogo, Cándido Mejía, jefe la unidad de Dermatología del hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El galeno habló con Diario La Prensa y explicó que luego de estudiar los síntomas de la enfermedad y lo que provoca en la piel, desarrolló un tratamiento para pacientes con COVID-19 en la primera y segunda fase de la enfermedad.

Mejía indicó, que esta iniciativa es complementaria a los aportes que ya han hecho previamente otros colegas, como el tratamiento Catracho y Maíz.

Por medio de él, ha podido tratar con éxito a pacientes con coronavirus de diferentes edades en Honduras, Estados Unidos, Europa y Asia.

"Desde que comenzó la pandemia en China me he documentado de todo cuánto he podido, porque es una obligación para los médicos estar actualizados. Con el tiempo y las nuevas informaciones que han surgido, logré crear estar tratamiento que, Gracias a Dios, ha ayudado a muchas personas", comentó Mejía.

Varios pacientes confirmados con COVID-19 llamaron al doctor Cándido por lesiones en la piel, él comenzó a tratarlos y tuvieron pronta mejoría.

Otros que desconocían estar positivos de la enfermedad, pero que también presentaban lesiones en la piel acudieron con el galeno. "Lo primero que les recomendé fue realizarse la prueba de COVID-19, todos ellos dieron positivo. Sin embargo, luego de cinco días de tratamiento presentaron excelentes avances", agregó.

Mejía hizo hincapié, en que su única finalidad es aportar un granito de arena a la crisis que enfrenta el país por la pandemia.

"El tratamiento de coronavirus es multidisciplinario y multiórganico, se basa en la investigación científica y clínica del trabajo de equipo médico a nivel mundial y de médicos nacionales. Cada uno aporta de acuerdo a su especialidad, pues trabajamos en la búsqueda de un tratamiento adecuado para el COVID-19, a partir de las primeras fases de la enfermedad. Con todo este aporte se contribuye a salvar la vida de las personas que requieren de la asistencia primaria", comentó Mejía.

- ¿En qué consiste el tratamiento? -

El tratamiento consiste en paracetamol para la fiebre, antiinflamatorios como aspirina e ibuprofeno, Colchocina, Ivermectina, anticoagulantes, Hidroxicloroquina, sulfato de zinc, Azitromicina y esteroides, entre otros.

El doctor Cándido Mejía explicó que los pacientes con COVID-19 presentan este tipo de lesiones en la piel.

- ¿Cómo llevarlo a cabo? -

El galeno indicó que es importante que el tratamiento sea guiado por un profesional de la salud, ya que depende de la edad del paciente, enfermedades de base y el padecimiento de alergias.

Además, debe ponerse en práctica desde los primeros síntomas de COVID-19 para su efectividad, que son goteo nasal, pérdida del sentido del olfato, malestar en la garganta, dolor muscular, articular, diarrea, fiebre y lesiones en la piel.

"Un paciente que se encuentra en etapa avanzada de la enfermedad y tiene dificultad para respirar no puede seguir este tratamiento en casa, porque debe acudir a un hospital para ser atentido de forma urgente", comentó.

Cuando el paciente presenta goteo nasal y malestar en la garganta, este tratamiento aconseja el uso de antigripales, ibuprofeno y jarabes.

En algunos pacientes aparecen hematomas y en otros rash.

También es recomendable hervir agua con sal para aplicarse gotitas en la nariz y descongestionarla. Así mismo, el galeno aconseja hacer gárgaras con sal y limón.

El té caliente de jengibre, limón y manzanilla también es una excelente opción, explica el internista.

"Para la fiebre pueden utilizar ibuprofeno, acetaminofén y aspirina. Aquellos que presenten diarrea, dolor muscular y articular necesitarán antibióticos (derivados de macrólidos) y también necesitarán esteroides".

La hidratación y el uso de un protector gástrico es vital desde el inicio del tratamiento, pues la persona deberá tomar medicamentos durante un periodo de 14 días. A esto se le debe sumar el consumo de vitaminas como el sulfato de Zinc, vitamina D y C.

- ¿Y la alimentación? -

"Nada de consumir azúcar, frituras y harinas. Debe incluir en su dieta muchas frutas y verduras para aumentar las defensas en el organismo", agregó.

También se deben mantener todas las medidas de higiene y bioseguridad, como el uso de mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón, el distanciamiento social (de un metro y medio a dos metros) usar gel con alcohol en manos, desinfectar las superficies con alcohol, cloro y agua oxigenada.