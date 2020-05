"No me avergüenzo de tener COVID-19": médico hondureño interno en el IHSS

San Pedro Sula, Honduras.



El doctor Alexis Javier Reyes Amaya es un reconocido médico hondureño que en ocasiones anteriores ha demostrado que ejerce su profesión por convicción de ayudar a sus pacientes, pero en estos momentos es él quien recibe la atención de sus colegas.



Quien fuera vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (2010-2012) se enfermó con coronavirus COVID-19, por lo que se encuentra interno en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula.



Fue el propio doctor Alexis Reyes que confirmó su estado de su salud, compartiendo un mensaje en el que dice no avergonzarse por haberse contagiado con el coronavirus.



En su Facebook, el reconocido médico escribió: "Amo la profesión que estudié, Medicina, y siempre estaré para ayudar a los más necesitados, así como a los jóvenes que solo necesitan una guía para una oportunidad. Y les digo no me avergüenza tener lo que tengo (COVID-19), porque lo obtuve trabajando honestamente atendiendo a mi pueblo", publicó.



Y agregó: "Que se avergüencen los que andan vendiendo los insumos que no llegan a los hospitales que algún día les pediremos cuentas. ¡Bendiciones!".

Apoyo por medio de oraciones

El doctor Reyes Amaya aclaró a sus amigos que en estos momentos no puede contestar llamadas, por lo que pidió que se comuniquen con él a través de un mensajito "y me daré cuenta que están conmigo y estarán orando por alguien que está presente cuando un prójimos lo necesita; porque el corazón que mi Padre amado me dio me lo llenó de bondad".



El galeno también aprovechó para agradecer las amistades cosechadas durante su vida, quienes le han demostrado estar con él durante su dura batalla contra el COVID-19. "Pronto volveremos a estar juntos diciéndole a nuestros jóvenes sí a la vida y no a la violencia", les recordó.



Varios médicos y enfermeros se han contagiado con el coronavirus tras atender pacientes con esta enfermedad, la mayoría se ha recuperado, pero una doctora y una enfermera fallecieron por esta enfermedad.

Honduras llegó el 21 de mayo a 156 muertos a causa del COVID-19, mientras que los casos de contagios con la enfermedad ya suman 3,204 desde marzo que se registraron los primeros casos. Los recuperados, según fuentes oficiales, ya suman 397.