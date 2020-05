Apple usa el colibrí hondureño en campaña del nuevo iPad Pro

Los Ángeles, EEUU

Usado como personaje principal de su campaña, el Colibrí Esmeralda hondureño figura en la expectativa del nuevo iPad Pro de la compañía estadounidense Apple.

Usando la campaña de nombre Float, Apple presenta a la nueva iPad Pro como una potente computadora con la portabilidad de un iPad tradicional del cual se pueden conocer todas sus novedades en su web oficial.

La fecha del lanzamiento de este producto que aún no está disponible, promete una mejora notable comparado con las versiones anteriores mostrando una potente tecnología en el software y hardware.

¿Por qué usar un colibrí?

Tanto una ave, un jaguar o león, lo que hace Apple es crear una conexión con la naturaleza, principalmente por la simbología que muestran los animales silvestres cuya forma de ser y vivir nos dan un mensaje claro para comparar la potencia y calidad de sus productos.

El colibrí esmeralda cuyo nombre científico es Amazilia Luciae pertenece a la especie de las aves apodiforme de la familia de los Colibríes. Su habitad es en los bosques secos tropicales ubicados en grandes valles de Honduras. Se enfrenta también al peligró de extinción por ser endémica.

Si basamos la representación natural con la tecnología del colibrí esmeralda encontramos que una de sus caracteristicas es la definición de sus colores y la textura de su plumaje. Esta hermosa ave muestra su coloración al contraste con la luz y de su entorno, sus matices azulados y sus distintos tonos de color esmeralda en su dorsal enamora la vista de los que han podido observarla.

Otra razón es la velocidad y agilidad por ser liviano, algo muy propio del mensaje que proponen los productos Apple.

Está claro que somos afortunados de apreciar en nuestro territorio una especie única en el mundo.

Hace años este pequeña ave solo se había visto en los bosques del valle del Aguán, entre los municipios de Olanchito y Arenal en el departamento de Yoro y en Agalta en Olancho. Sin embargo, hace un tiempo se encontró una población de colibrís esmeralda en el departamento de Santa Bárbara.

En el año 2005 se declaró mediante Decreto Legislativo No. 159 – 2005 el área protegida del Colibrí Esmeralda, bajo la categoría de Área de Manejo del Hábitat / Especie Colibrí Esmeralda Hondureño constituida por 1,217.46 hectáreas de las cuales 1,157.4 has. son de tenencia nacional y 60.07 has distribuidas en seis fragmentos de tenencia privada.