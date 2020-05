Zoom prohíbe abrir nuevas cuentas gratuitas a usuarios particulares en China

Pekín, China

La aplicación de videoconferencias estadounidense Zoom, cuya popularidad ha aumentado por la necesidad de teletrabajar durante la pandemia de la COVID-19, ya no permite que los usuarios individuales en China registren cuentas gratuitas por razones de “seguridad”, informa hoy la prensa estatal china.



Según fuentes de la compañía citadas por el rotativo oficial Global Times, desde el pasado 1 de mayo los usuarios chinos solo pueden obtener cuentas de Zoom de pago, y solamente si aportan licencias de negocios y cuentas bancarias corporativas.



“Es por razones de seguridad y de cumplimiento (de la ley)”, indicó a ese diario una empleada de la compañía, que no dio más detalles al respecto.



Huawan, distribuidor autorizado de Zoom en China, también confirmó hoy esta información aunque aseguró desconocer los motivos que han empujado a la compañía, con sede en California y fundada en 2011 por el empresario de origen chino Eric Yuan, a tomar esta decisión.



Según el diario japonés Nikkei, las cuentas de pago existentes antes del 1 de mayo -incluidas las de usuarios individuales- seguirán pudiendo ejercer como anfitriones en conferencias virtuales.



El rotativo cita a unas de las compañías que venden cuentas de Zoom en China, Donghan Telecom, que afirma que las restricciones se deben a “requisitos regulatorios” en el país asiático.



En China esta aplicación es popular -y más aún en el marco de la pandemia- para clases en línea en universidades importantes como la pequinesa de Tsinghua, y cuenta entre sus clientes con compañías destacadas como el gigante del comercio electrónico Jingdong (JD), la tecnológica Oppo o el Banco Agrícola de China.



En las últimas semanas, Zoom se ha visto envuelta en polémica después de admitir que parte de los datos de las llamadas pasaban por servidores chinos, incluso cuando las conferencias eran entre usuarios no chinos, algo que la compañía calificó de “error”.



El pasado 4 de mayo, Yuan escribió una entrada en el blog oficial de la empresa en el que aseguraba que ya se había subsanado esa situación y defendía que Zoom era una compañía fundada y establecida en Estados Unidos y que él era un ciudadano estadounidense desde 2007.



La seguridad de la plataforma se vio en entredicho también después de que se diera el fenómeno conocido como ‘Zoombombing’, en el que usuarios podían irrumpir en conferencias a las que no habían sido invitados, por lo que la empresa decidió establecer una “sala de espera” para que el anfitrión diese paso a los participantes. EFE